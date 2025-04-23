停工10年 天津117大廈將復工

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
天津117大廈將復工，這是2015年9月拍攝封頂的天津117大廈。（新華社）
天津117大廈將復工，這是2015年9月拍攝封頂的天津117大廈。（新華社）

中國大陸北方第一高樓、已停工10年的天津117大廈（樓高117層）項目將復工，預計2027年完工。

據紅星新聞報導，天津117大廈獲得新的施工許可。根據施工許可，天津117大廈計畫於4月30日重啟施工，2027年4月竣工。

117大廈於2008年9月開工，2015年9月實現建築結構封頂，但隨後項目停工、復工又停工，歷經股權轉讓等重重波折，最終淪爛尾樓。

報導稱，117大廈曾承載無數期待，設計獨特氣勢恢宏，一旦建成將成為標誌性建築。其高597公尺的規畫，盡顯大都市範兒。初期建設時進展順利，各方關注熱度高，成為城市發展的象徵，有望帶動周邊經濟繁榮。但發展並非一帆風順。資金斷裂等問題讓項目不得不停工。

117大廈也被稱為「高銀金融117大廈」，曾被認為是富豪潘蘇通在中國投資的巔峰，當時預計建成後大廈結構高度達596.5公尺，成為僅次於迪拜哈利法塔的世界結構第二高樓、中國在建結構第一高樓，總投資為180億元（人民幣）。

此前的中國第一高樓是上海中心大廈，其建築主體為118層，總高為632公尺，結構高度為580公尺。所謂「結構高度」是不包括建築附屬物如天線、鋼架、塔冠等，完全是房屋的高度。

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