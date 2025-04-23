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南沙片區跨境電商 暴風成長

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國（廣東）自由貿易試驗區廣州南沙新區片區（下稱「南沙片區」）21日迎來掛牌10周年。南沙區政府當日通報，南沙片區跨境電商年進出口額從2014年的0.2億元（人民幣，下同）增長至2024年的460億元，增長約2300倍，「跨境電商業務進出口值穩居全國綜合保稅區第一」。

中新社報導，據南沙區政府介紹，十年來，南沙以制度創新為核心，積極推動貿易、航運、投資、金融、科技、粵港澳合作等各個領域改革創新，持續增強開放門戶樞紐功能。 　　

據統計，2015年至2024年，南沙累計實際使用外資超百億美元，麗芝士、兆科、駿德等跨國企業相繼落子。2023年至今，南沙落地沃博聯廣藥、英諾螺旋等多支合格境外有限合夥人（QFLP）境內投資試點基金。

南沙區政府表示，10年來，南沙聚焦智能網聯汽車、海洋科技、人工智能等賽道，培育出小馬智行、雲從科技等行業知名企業。廣州期貨交易所工業矽、碳酸鋰、多晶矽等3個品種累計成交額約19萬億元，跨境股權投資試點獲批額度累計近300億元。  　

同時，南沙破解傳統貿易壁壘，積極革新貿易監管模式。針對跨境電商退貨難題，南沙在全國首創「跨境電商出口退貨一站式監管新模式」，解決跨境電商出口退貨渠道不暢問題。

廣州 廣東 電商

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