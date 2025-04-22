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2025上海車展明日開幕 聯發科也參展

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
2025上海車展共邀請到來自26個國家和地區的近1,000家中外知名企業參展，且首發新車預計超過100台。記者黃雅慧／攝影
2025上海車展共邀請到來自26個國家和地區的近1,000家中外知名企業參展，且首發新車預計超過100台。記者黃雅慧／攝影

第21屆上海國際汽車工業展覽會（簡稱「2025上海車展」）將在23日在上海國家會展中心啟幕，今年也適逢車展40周年。會展共邀請到來自26個國家和地區的近1,000家中外知名企業參展，展出總面積超過36萬平方公尺，且首發新車預計超過100台。值得注意的是，這次台資企業聯發科也有參展。

事實上，聯發科近年進軍車用晶片領域，前年宣布與輝達合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案，聯發科開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規畫2025年末推出，2026、2027年供應汽車客戶端。

在整車企業方面，福斯、賓士、BMW、奧迪、富豪、豐田、福特等知名品牌悉數參展。同時，一汽、東風、上汽、吉利、比亞迪等中國大陸品牌也全力參加。在新能源品牌中，除了以往參展的NIO蔚來、小鵬、理想、問界等知名品牌外，小米汽車、鴻蒙智行、樂道等將首次參與車展。

而作為首度參展的小米汽車，因為此前深陷小米SU7車禍風波，在車展前夕宣布不會展出新車YU7，此外在媒體日的發布會上，也還未見到小米釋出相關活動。此外，外界關注因車禍後作風低調化的小米董事長雷軍會否現身車展。

值得注意的是，從參展企業名錄上發現，韓系車現代汽車和起亞汽車並未參加本屆車展，引起車界熱議。陸媒稱這是自2002年進入中國市場以來，現代和起亞首次缺席如此重要的A類大型車展，引發了外界對韓系車在中國市場未來發展的廣泛關注。

不過，第一財經引述一位起亞中國管理人員說法稱，「現代起亞集團今年將派出千餘名人員來參加上海車展，並且明確要求他們在展會期間必須在展館內學習交流，不得外出觀光旅遊。」

與此同時，能觀察到本屆車展著重展示科技與創新。汽車科技及供應鏈參展企業的規模和數量較上屆呈顯著增長，展區展出面積達到10萬平方公尺，地平線、商湯絕影、科大訊飛等近百家晶片、半導體、雷達、自動駕駛解決方案、車聯網等企業均將參展。

據主辦方釋出訊息，展會日程安排上，4月23日、24日為媒體日，僅接待海內外新聞媒體；4月25日至26日為專業觀眾日，4月27日至5月2日為公眾日。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒說，本屆上海車展的主題「擁抱創新 共贏未來」體現了在全球汽車產業新格局下，各參與方的訴求與願景。

2025上海車展將在23日在上海國家會展中心啟幕，相關準備工作正在進行。記者黃雅慧／攝影
2025上海車展將在23日在上海國家會展中心啟幕，相關準備工作正在進行。記者黃雅慧／攝影
第21屆上海國際汽車工業展覽會（簡稱「2025上海車展」）將在23日在上海國家會展中心啟幕，今年也適逢車展40周年。記者黃雅慧／攝影
第21屆上海國際汽車工業展覽會（簡稱「2025上海車展」）將在23日在上海國家會展中心啟幕，今年也適逢車展40周年。記者黃雅慧／攝影

上海 品牌 車展

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