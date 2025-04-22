快訊

康橋環島車隊遭撞…重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

停工10年成全球最高爛尾樓 天津117大廈30日復工

中央社／ 台北22日電

綜合中國媒體報導，樓高117層卻因資金等多項問題停工10年、有「全球最高爛尾樓」之稱的「天津117大廈」，日前取得施工許可，預定4月30日正式復工，預定2027年完工啟用。

根據報導，又稱「高銀金融117大廈」的「天津117大廈」，位在天津西郊，為地下3層、局部4層、地上117層，包含設備層共130層的建築，結構高度達596.5公尺，當時號稱「中國結構第一高樓」，在全球僅次於杜拜「哈里發塔」（Burj Khalifa）。

報導指出，「天津117大廈」早在2008年即動工興建，但興建過程卻出現資金不繼、股權轉讓及開發商官司糾紛等多項問題，工程數度喊停，雖仍在2015年完成主體封頂，但因資金缺口巨大，合作方無法履約，最後被迫停工至今，原定建造世界最高觀景台與室內泳池的計劃也隨之擱置，於是出現「全球最高爛尾樓」的戲稱。

在群聚效應下，「天津117大廈」周邊一度被中國大小建商群起圈地，興建眾多建案，房價一度水漲船高。但在大廈停工後，周邊房價應聲下跌。據報導，當地房價還曾出現逾6成的跌幅。

報導提到，在官方介入與國企中建三局接手下，「天津117大廈」日前終於再度取得建造許可，預定4月30日正式復工。依最新規劃，復工內容包含117層主塔與東西兩側的3層裙樓，總建築面積達41萬平方公尺，總造價超過人民幣56億元（新台幣約250億元）。

根據報導，中國房地產業十分關注「天津117大廈」復工後，能否成功帶動周邊房價止跌回升。

建築 成功 爛尾樓

延伸閱讀

陸人均可支配所得 上海11萬元居冠

世界最高爛尾樓！天津117大廈將復工 停擺17年害房價跌逾6成

新竹縣市圖書館比醜？議員批竹市總圖外觀像廢墟爛尾樓

河北廊坊4.2級地震近5年最強 北京天津有感

相關新聞

2025上海車展明日開幕 聯發科也參展

第21屆上海國際汽車工業展覽會（簡稱「2025上海車展」）將在23日在上海國家會展中心啟幕，今年也適逢車展40周年。會展...

大陸因關稅戰拒收的波音飛機 馬航、印度航空搶著要

因中美關稅戰升級，中國大陸航空公司近日已將兩架波音737 MAX客機退回美國，但其他國家的航空公司卻看上這波退訂潮，除馬...

「中國製」假冒南韓製 韓攔截貨品洗產地避美關稅

南韓海關21日發現，試圖假冒成南韓產品（Made in Korea）出口的外國產品有增加趨向，以迴避美國總統川普的全面性...

貿戰衝擊 北京美式餐廳「明星食材」將消失 改用澳洲貨

北京一家主打美式風格的燒烤餐廳Home Plate BBQ，員工們正在重新打印菜單。隨著美中貿易戰的持續升級，曾是菜單「...

京東美團外賣戰／即時零售市場規模 2030年將逾2兆元

中國商務部國際貿易經濟合作研究院「即時零售行業發展報告（2024）」顯示，2023年中國即時零售市場規模達6500億元人...

繼特斯拉後⋯豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

上海市與豐田汽車公司22日在上海舉行合作協議簽署儀式，確認由豐田汽車獨資設立的雷克薩斯（Lexus，凌志）純電動車及電池...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。