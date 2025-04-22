降至10年來最低！陸大幅減少美國汽車進口

美國川普政府發動貿易戰以來，影響多項美、陸商品與原物料進出口情況。俄通社22日報導，據大陸海關數據統計，中國大陸3月從美國進口的乘用車數量，降至2015年初以來的最低水準。

大陸進口商3月大幅削減對美國乘用車的採購量，降幅達2.8倍，最終採購金額為1.551億美元，成為2015年初以來（更早的數據未顯示）進口額的最低值。

目前，美國在大陸汽車供應國中降至第5位，去年位居第4；今年排名第1的是日本，1年內上升了2個名次，出口至大陸的汽車價值5.269億美元；德國仍位列第2，出口至大陸的汽車價值為4.051億美元；英國排名第3，出口至大陸汽車價值為3.604億美元，從第1位降至第3位。

另外，美國進口卡車數量下降5.7倍，進口額為690萬美元；同時，從美國出口至中國大陸的乘用車、卡車零部件數量減少了1.5倍，進口額僅7,780萬美元。

報導回顧，貿易戰始於2月美國總統川普對所有從中國大陸進口的商品徵收10%的關稅；3月，關稅提高到了20%，中國大陸則對進口美國農產品加徵關稅。

至於新一輪貿易戰升級，發生在美國對從其他國家進口的商品徵收「對等關稅」之後，針對中國大陸的關稅稅率達到54%；目前對中國進口商品關稅已經達到了145%，而美國向中國出口商品的關稅稅率為125%。