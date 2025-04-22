陸服務業擴大開放 允台灣醫師開設診所

因應美國高關稅等國際情勢，大陸國務院近日發布加快推進服務業擴大開放的155項試點措施，涵蓋電信、醫療、金融、文旅、交通等領域，其中包含支持符合條件的外籍和香港、澳門和台灣醫師在當地開設診所，引發關注。另外，新試點也允許外商投資旅行社經營大陸公民出境旅遊業務，惟官方文件特別註明「赴台灣地區除外」，意即不能經營赴台灣旅遊業務。

大陸國務院新聞辦公室21日舉行記者會，說明此輪「加速推進服務業擴大開放綜合試辦工作方案」的工作情況。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激指出，在醫療領域，試點任務中包括支持外籍醫師開設診所；境外醫療專業技術人員短期執業；支持開辦外資護理學院；允許以捐資方式舉辦非營利性醫療機構和養老機構；支持建設基因與細胞治療專題進口模式。

就醫療領域的新措施，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝列舉指出，例如「支持符合條件的外籍和港澳台醫師在當地開設診所」，支持境外醫師、護士、藥劑師等醫療專業技術人員按照規定在當地短期執業，並且要簡化和優化審批的流程等。

無獨有偶，中共中央、國務院近日印發的「關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見」也提到，支持符合條件的港澳台醫生取得醫師資格證書後在區內開設診所。

事實上，台灣醫師早已可以到大陸短期執業。中國大陸2000年頒布「中外合資合作醫療機構與管理辦法」，開啟台資企業「醫療西進」的大門。2009年，大陸開放台灣醫師在大陸短期行醫。

2010年，馬英九政府時期生效的「海峽兩岸經濟合作框架協定」（ECFA）早收清單裡，大陸開放台資在上海、江蘇、福建、廣東、海南等地設立獨資醫院。大陸國台辦2019年曾公布對台31項政策，其中再度包含吸引台灣醫師西進的措施。

焦雅輝指出，在發展外資醫療機構方面，大陸允許港澳服務提供者舉辦合資、獨資醫療機構，允許台灣服務提供者舉辦合資醫療機構和獨資醫院，允許外資舉辦合資醫療機構，並在去年底開放在9個省市設立外商獨資醫院。根據統計，目前這些合資、獨資醫療機構有150多家，主要分佈在北京、上海、天津、重慶、廣州等試點城市。

焦雅輝並指，在引進境外醫護人員方面，大陸允許港澳台醫師在大陸短期執業，也允許外國醫師到大陸短期執業，根據統計，目前大概有1,500多人。

在此輪服務業擴大開放試點中，值得關注的還包含支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業務；允許外商投資旅行社經營出境旅遊業務；取消應用商店、互聯網接入等服務業務的外資股比限制，向外資開放國內網路虛擬專用網業務，外資股比不超過50%等。