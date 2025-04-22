內外夾擊困境 大陸首部民營經濟促進法預料月底通過

民營經濟被認為是大陸經濟復甦的關鍵動能，面對美國高關稅衝擊，沒有在今年大陸全國兩會通過的「民營經濟促進法」預料可能在本月底正式三審通過。這將是大陸首部關於民營經濟發展的基礎性法律，旨在提振民營企業信心，也凸顯大陸高層面對內外困境時，對民營經濟的高度重視。

本月18日召開的大陸十四屆全國人大常委會第四十二次委員長會議，決定十四屆全國人大常委會第十五次會議於本月27日至30日在北京舉行，議程包括審議民營經濟促進法草案。香港星島日報22日報導指出，如無意外，該草案屆時將正式三審通過。

報導表示，備受關注的民營經濟促進法草案沒有在3月的全國兩會通過，引起一些所謂「難產」的揣測，完全是「想多了」。根據規定，全國人大及其常委會行使立法權。具體而言，全國人大行使修憲權，制訂和修改刑事、民事、國家機構的和其他的基本法律的職權，「一般法律則可由人大常委會行使立法權」。因此，儘管兩會壓縮會期，修改「全國人大和地方人大代表法」也須在上月的全國人大會議通過，民營經濟法則不必。

報導指出，大陸立法一般實行「三審制」，有的草案由於爭議大，審議了6、7次，有的甚至擱置審議超過兩年。而作為首部支持民營經濟發展而制訂的法律，「立法速度已經很快」。去年2月相關部門宣布啟動起草，10月草案公開徵求意見，12月提交立法機關一讀，今年2月即二讀，4月底預料三讀通過。

「這也可以窺見中央高層面對內外困境，高度重視民營經濟」。報導提到，今年2月，大陸國家主席習近平再度出席民企座談會派定心丸，表態下大氣力解決民企融資難融資貴問題，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封。

報導強調，儘管國企號稱「共和國長子」，有助鞏固國家政權，但民營企業具有「5678」的特徵，即貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，DeepSeek等震撼全球的「杭州六小龍」，全部都是民企。

民營經濟法草案初次審議框架包括確立平等保護原則，明確民營與國有經濟在市場准入等領域的平等地位，將減稅降費等政策轉化為法律條款，設定違反平等保護原則的行政責任。二次審議新增禁止無法律依據罰款、攤派財物條款，建立聯合檢查制度減少企業干擾。報導指，相信月底三審通過時，可能還會新增一些內容。