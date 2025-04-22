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路透：華為最快下個月大量出貨910C晶片

中央社／ 新加坡/北京22日綜合外電報導

兩名知情人士向路透社透露，華為技術有限公司計劃最快下個月開始將旗下先進的「昇騰910C」人工智慧（AI）晶片大量出貨給中國客戶，還說部分晶片已經出貨。

當前時機對中國AI企業而言相當關鍵，因為他們正在尋找替代美國半導體公司輝達（Nvidia）H20晶片的國產選項；H20本是輝達在中國市場銷售的主力AI晶片，但美國總統川普政府本月通知輝達，未來H20的銷售必須取得出口許可。

根據上述兩人和第3名熟悉華為繪圖處理器（GPU）910C設計的人士說法，910C代表的是結構上的進化，而非技術上的突破。

知情人士指出，910C透過將兩枚910B處理器透過先進整合技術組合到單一封裝內，效能可與輝達H100晶片匹敵。

知情人士補充表示，這意味著910C的運算能力和記憶容量是910B的兩倍，此外還有漸進的改善，包括強化支持多元AI工作負載數據。

所有消息來源都未獲授權對媒體發言，也不願透露身分。華為拒絕置評，說這些說法都只是對華為910C出貨計畫和其效能的臆測。

華府尋求限制中國技術發展，特別是軍事方面的進展，美國已經切斷中國獲得輝達最先進AI產品的管道，包括其旗艦B200晶片。

舉例來說，在H100晶片上市前，美國當局就於2022年禁止這款晶片在中國銷售。

這讓華為和摩爾線程（Moore Threads）、天數智芯（Iluvatar CoreX）等中國GPU新創公司得以爭取先前主要由輝達稱霸的市場。

歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）合夥人崔歐洛（Paul Triolo）指出，美國商務部對輝達H20晶片祭出最新出口限制，「將意味華為昇騰910C GPU現在將成為（中國）AI模型開發商與部署推論能力的首選硬體」。

消息人士透露，華為去年底向幾家科技公司發送910C樣品並開始接單。

路透社無法確認哪些企業會是910C的主要生產商。

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