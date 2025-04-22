填補輝達禁運缺口華為新AI晶片 拚下半年量產

陸媒引述消息稱，華為已研發「昇騰910C」ＡＩ晶片升級版「昇騰920」，並計畫於今年下半年正式發布與量產。業內專家指，昇騰920有望取代輝達H20晶片，填補因美方最新晶片限制措施造成的市場供給缺口。

美商務部日前宣布，已針對出口至大陸的輝達H20、超微MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。

陸媒「快科技」指出，在輝達H20禁運至大陸後，僅一天時間，華為就在合作夥伴大會發表新一代的昇騰920（Ascend920）ＡＩ晶片。市場消息指，昇騰920預計今年下半年進行量產，以取代H20晶片。

新浪財經提到，華為昇騰920在此時出現，不僅有望打破輝達在ＡＩ晶片領域的壟斷，還能為大陸ＡＩ產業的發展提供更強大的算力支持，推動大陸ＡＩ技術在更多領域的應用和創新。

報導引述網路技術開發商SevenTech分析，昇騰920晶片規格參數及性能具備一些特點，在製程技術上，昇騰920進一步升級，將基於中芯國際的六奈米（N+3節點）製程技術打造；昇騰920憑藉HBM3高頻寬記憶體模組，預計可提供900TFLOPS的BF16算力，以及4TB/s的高記憶體頻寬。

至於架構與訓練效率，昇騰920延續昇騰910C的設計架構，據稱訓練效率較910C提高百分之卅至四十，性能有望超越輝達H20。而在接口支持上，這款晶片支持PCIe5.0，能夠優化資源調度和跨節點協作。此外，昇騰920還會進一步增強張量操作加速器，針對Transformer和MoE模型優化，以滿足更大規模和更複雜模型的訓練需求。

據悉，華為目前的ＡＩ晶片昇騰910C，其推理性能已達到輝達H100的百分之六十左右。

有分析認為，美國新限制政策將產生副作用，若科技公司無法繼續使用輝達H20晶片，將會逼迫其尋找替代選項，例如以華為晶片取代。目前，阿里、騰訊、字節跳動都是H20晶片的大買家。