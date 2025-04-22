關稅戰衝擊！大陸出口貨櫃滯留 蘇州港免費堆存

關稅戰衝擊，大陸出口貨櫃滯留，為支持外貿企業渡過難關，蘇州港管理委員會辦公室公告，4月18日起至7月17日，蘇州港各貨櫃碼頭對全市外貿企業進出口重箱（裝有貨物的貨櫃）提供免費堆存服務。

據蘇州市發展和改革委員會網站資料，蘇州港地處長江入海口的咽喉，東南緊鄰上海，為長江出海口的天然良港。蘇州港由沿江太倉港、張家港、常熟港以及內河港區組成，現已成為中國大陸沿海主要港口和綜合運輸體系的重要樞紐。

去年12月26日，蘇州港曾高調宣布，當年度貨櫃吞吐量累計已突破1,000萬標準貨櫃，成為中國大陸首個年貨櫃吞吐量超過1,000萬標準貨櫃的內河港。

蘇州是包括台商在內眾多外資在中國大陸的重要投資地。據統計，2024年，蘇州貨物貿易進出口總值達人民幣2.62兆元（約新台幣11.5兆元），年增6.8%。