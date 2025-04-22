電信、醫療、金融 陸擴大對外開放

因應國際變局，大陸國務院近日發布加快推進服務業擴大開放的一五五項試點措施，涵蓋電信、醫療、金融、文旅等領域。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激昨表示，在單邊主義、保護主義加劇下，大陸加快推進服務業擴大開放試點，擴大自主開放和單邊開放，是為世界注入更多確定性和穩定性的實際行動。

大陸國務院新聞辦公室昨舉行記者會，由商務部、工信部等官員介紹有關「加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案」內容。

大陸共推出一五五項試點措施，涵蓋推動重點行業領域的開放；完善要素保障；規則、規範相通相容，以及加強風險防控等。其中，對電信、醫療、金融、商貿文旅、交通運輸擴大開放，取消相關外資股比限制、支持外籍醫生開設診所，支持探索發展國際保理業務，及探索支持新能源整車、動力電池出口的聯運新模式等，並就開放過境免簽、永久居留、支付便利、執業資格認可提出試點，及完善數據跨境流動基礎規範。

凌激指出，自二○一五年以來，大陸國務院分三批先後批准北京等十一個省市展開試點，放寬市場准入門檻。他還預告，此次方案在「提速加力」方面，除對試點一次性全面鋪開，還將在現有的十一個省市外，新增大連、寧波、廈門、青島、深圳、合肥、福州、西安、蘇州九個城市，其試點任務將在下一步研究提出。

他並稱，此次工作方案提速加力的主要考慮，是應對當前複雜多變的國際形勢，因此突出了對接ＣＰＴＰＰ、ＤＥＰＡ等高標準國際經貿規則的內容，顯示大陸在當前形勢下堅定擴大對外開放。

大陸國務院昨印發「關於實施自由貿易試驗區提升策略的意見」指出，要促進投資自由便利化，提升市場開放水準，更大力度吸引和利用外資。包含支持符合條件的港澳台醫生取得醫師資格證書後在區內開診所等。