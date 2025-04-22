陸與印尼首度2+2對話 倡跨境產供鏈

中美關稅戰升高之際，中國大陸與印尼昨在北京舉行兩國首次外長防長「2+2」對話機制會議，大陸外長王毅提出雙方構建安全穩定的跨境產供鏈，共同抵制外部干擾，並稱雙方反對任何形式的單邊主義、貿易保護主義，認為濫施關稅將嚴重損害各國正常經貿往來。雙方並將加快區域經濟一體化進程，維護「全球南方」正當合法權益。

美國總統川普關稅政策衝擊與傳統盟友關係，北京則積極開拓周邊外交，拉攏各國抗美。大陸國家主席習近平甫完成對東協國家越南、馬來西亞和柬埔寨訪問，大陸與印尼隨即在北京舉行首次外長防長「2+2」對話機制會議。

會議由大陸外長王毅、防長董軍，以及印尼外長蘇吉約諾、防長沙夫里共同主持。這也是大陸在全球建立的第一個部長級「2+2」機制會議。

據印尼外交部新聞稿，會議討論了全球關注的關稅議題。蘇吉約諾提及印尼對關稅戰對世界經濟帶來影響的擔憂，強調對話尋求共同解決方案的重要性。他也強調，中美都是印尼發展的重要夥伴，必須以平衡和建設性的方式與兩國保持合作。雙方並同意於二○二六年在印尼舉行下一次「2+2」會議。

大陸外交部昨晚發布，王毅在會中表示，雙方要共同堅持戰略自主，支持彼此核心利益，密切高層交往，加強各領域對話，提升執法安全合作，構築牢固戰略互信。他還提出，雙方要高品質共建「一帶一路」，發揮資源產能互補優勢，構建安全穩定的跨境產供鏈，共同抵制外部干擾。

在區域合作上，王毅表示，「面臨單邊和霸權主義的嚴峻衝擊」，中方願同印尼進一步開展高水準戰略協作，加強在聯合國、金磚、二十國集團等平台溝通配合。

蘇吉約諾指出，印尼堅定奉行一個中國政策，認為台灣、涉疆、涉港等問題是中國內政，反對任何外部干涉。印尼願同中方一道，進一步鞏固政治互信，深化經貿、農漁業、能源、醫療、數位經濟等領域互利合作，加強在東協—中國等多邊框架下的溝通協作。

在防務安全方面，董軍表示，當前國際情勢變亂交織，地區面臨多重挑戰。中方願與印尼開展多領域、深層務實合作，攜手應對風險挑戰。沙夫里則稱，印尼願同中方加強戰略對話，深化戰略互信，恪守尊重彼此主權和領土完整原則，增進防務、海上安全等領域合作，維護地區和平穩定。

會後雙方共同出席記者會，王毅提及雙方將推進五大合作，包含建立裁軍、防擴散與軍控磋商機制，提升執法安全合作，共同打擊跨境賭博、電信詐騙等跨國犯罪；維護南海和平穩定，兩國海警部門簽署海上安全合作協議，加快推進南海行為準則磋商；反對任何形式的單邊主義、貿易保護主義，認為濫施關稅將嚴重損害各國正常經貿往來。

大陸國家副主席韓正昨會見蘇吉約諾時表示，中方願同印尼一道，加強戰略對接，密切多邊協作，推動「中印尼命運共同體」不斷邁上新台階。蘇吉約諾稱，願深化雙方互利合作，堅定捍衛多邊主義，共同應對風險挑戰。