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陸第8屆進博會 70多國將參與
第八屆進博會各項籌辦工作穩步推進，據初步統計，企業商業展方面，已有來自70多個國家的近800家企業簽約。
中新社報導，在第八屆進博會倒數計時200天之際，中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）、中國工商銀行上海市分行18日在國家會展中心（上海）共同主辦第八屆進博會食品及農產品展區乳製品、農產品專區展前供需對接活動。
第八屆進博會展覽面積近25萬平方米。首批正式公布300多家參展商名單中，有超過100家為自首屆進博會舉辦以來連續8屆參展的全勤生，體現各方對中國經濟和進博會的信心與熱情。 中國國際進口博覽局副局長、國家會展中心（上海）副總裁戈宏表示，第八屆進博會將繼續豐富展覽展示題材，保持36萬平方米的超大展覽規模，結合產業技術、前沿趨勢，升級人工智能體驗區、打造未來出行專區、展示低空經濟等新題材。此外，將進一步針對參展企業的特點，邀請更多產業鏈上下游採購商和民營中小進口企業到會洽談、採購。 本次對接活動主要面向食品及農產品行業的參展商和採購商，旨在為供需雙方搭建精準對接、開拓商機的橋樑。參展商方面，來自食品及農產品展區的都樂、佳農、鑫榮懋智利、紐仕蘭乳業、瑞士中心等41家參展企業及組展機構參與，涵蓋乳製品、蔬果及農產品、水產、肉類等行業。
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