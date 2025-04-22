連假192萬人次出境 香港消費冷清

香港放復活節假期，自18日至21日，期間有大批港人出境旅遊或到中國大陸消費，令香港餐飲和消費市場顯得冷清，餐飲業協會估計，營業額至少下跌了30%。

香港餐飲聯業協會會長黃家和21日在官方香港電台節目上說，復活節連假期間，香港餐飲業非常平淡，預計一般營業額較周末周日減少30%，部分高級餐廳的營業額跌幅更大，可能多達40%至50%。

他說，香港餐飲業生意下跌，主要與港人外出旅遊及到中國大陸消費有關，加上復活節並非中國大陸假期，期間到香港的中國大陸旅客沒有增加，以致香港餐飲業雪上加霜。

黃家和表示，港人假期到中國大陸消費已成為潮流，業界對未來前景並不樂觀。

但他說，在復活節假期間，香港西九文化區及啟德體育園舉辦大型活動，吸引大批市民進場，區內餐飲店向協會反映生意不錯，這證明當局或相關機構在節假日港人外出旅遊期間在香港舉辦大型活動，可吸引留港市民消費。

根據入境處數據初步統計，17日出境香港居民逾60萬人次，18日逾72萬人次，19日約51萬人次，即自假期以來，出境香港居民人次已達192萬。

最多人使用的口岸是羅湖及落馬洲支線，其次是深圳灣及港珠澳大橋。入境旅客方面，今年復活節假期約有39萬大陸內地及海外訪客人次經各口岸入境香港。香港入境處早前預測，17日至21日約有604萬人次包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港。