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李強要求穩定股市 大陸A股兩指數寫下兩周新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸股市走高。(路透資料圖片)
大陸股市走高。(路透資料圖片)

在大陸國務院總理李強要求穩定股市，進一步緩解貿易戰擔憂後，中國大陸A股兩指數星期一（4月21日）寫下兩周新高。

路透報導，滬深300指數星期一閉市時報3784.88點，上漲0.33%， 上證綜合指數閉市時上漲0.45%，報3291.43點，均為4月3日以來的最高水準。美國總統川普當地時間4月2日宣布對全球貿易伙伴加徵對等關稅，之後觸發美國股市遭遇重挫。

港股市，21日因為復活節假期休市。

中國人民銀行（大陸央行）星期一宣布，將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）維持六個月不變。路透稱，維持這一水準符合市場預期。分析師也預計，大陸政府將在第二季度推出新的振興配套應對貿易戰的外溢效應。

李強18日主持召開國務院常務會議，呼籲官員持續穩定股市，以緩解中美貿易戰升溫帶來的影響。

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