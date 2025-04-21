與阿拉伯國家合作核能！陸與沙國簽署核能發展安全備忘錄

大陸央視新聞21日報導，從大陸國家原子能機構獲悉，在首屆「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會和平利用核技術」論壇上，中國大陸與沙國核與輻射監管委員會簽署《核能發展安全與安保合作諒解備忘錄》。

據該備忘錄，雙方將透過組織人員科訪、培訓和技術援助，成立聯合工作組等形式，在核安全、核安保、核不擴散、核應急等領域加強合作。

央視報導提到，近年來，中國大陸在核能、核技術應用等方面，與海灣阿拉伯國家合作緊密。其中，核能方面，大陸與阿聯、沙國在核電運維、核燃料供應、鈾釷資源勘查、核安全與核安保等方面，開展務實交流合作。

另外，在核技術方面，大陸安檢輻射探測設備批量出口沙國、阿聯、卡達等國，並在大型活動中實現規模應用。

據大陸國家原子能機構網站，21日，由中國國家原子能機構主辦的首屆「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會和平利用核技術」論壇在四川成都召開，由國家原子能機構主任單忠德、海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維出席論壇、致開幕辭；同時，國家原子能機構副主任劉敬、沙國核與輻射監管委員會主席哈立德，以及科威特、卡達、阿聯等國駐陸代表或政府部門代表發表主旨報告。