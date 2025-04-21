快訊

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

美中貿易戰升高 大陸上月自美進口商品銳減…2商品受影響最大

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中美關稅戰的衝擊，已在部分美國銷往中國大陸的商品顯現。（路透）
中美關稅戰的衝擊，已在部分美國銷往中國大陸的商品顯現。（路透）

世界兩大經濟體之間的貿易戰加劇，中國大陸上個月銳減進口多種美國商品，部分商品輸入甚至歸零。

據彭博社報導，大陸海關總署20日公布的數據顯示，受影響最大的兩種商品是美國小麥和液化天然氣，兩者上月的輸華量均歸零。美國小麥佔中國大陸去年進口量的17%，美國液化天然氣則佔中國去年進口量的5%。

中國今年2月對美國能源商品加徵10%至15%的反制關稅，3月則對美國農產品加徵相同比例的反制關稅。在中美貿易戰4月初升溫後，中國大陸對美國商品的採購將可能進一步減少，雙方都對彼此的商品加徵超過100%的反制關稅。

美國其他農產品3月的輸華量也急劇下降。美國輸華棉花年比驟降90%；美國輸華玉米同比降至不足800噸，為2020年2月以來的最低水平。

但受今年首兩個月出口量大增，美國3月輸華大豆增加12%，至244萬噸。世界頭號大豆進口國中國通常在巴西大豆春季採收前，依賴美國供應大豆。

美國能源商品方面，美國液化天然氣3月輸華量下跌36%，至102萬噸。美國同月輸華煤炭量則下滑62%，至20萬8,000噸。

小麥 海關 美中關係 美國

延伸閱讀

川普關稅奏效？Honda 將 Civic 油電車型移至美國生產

南韓海關發現大量貨品企圖「洗產地」輸美 主要來自大陸

大陸將制裁涉港美國官員、議員及非政府組織負責人

因應美國關稅衝擊 藥品加速審查最快120天完成

相關新聞

有望取代H20晶片！輝達晶片銷陸禁令 陸媒：傳華為昇騰920下半年發布

美國對人工智慧（AI）晶片的禁令正進一步升級，宣布輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308等晶片若出口至中國...

李強要求穩定股市 大陸A股兩指數寫下兩周新高

在大陸國務院總理李強要求穩定股市，進一步緩解貿易戰擔憂後，中國大陸A股兩指數星期一（4月21日）寫下兩周新高。

與阿拉伯國家合作核能！陸與沙國簽署核能發展安全備忘錄

大陸央視新聞21日報導，從大陸國家原子能機構獲悉，在首屆「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會和平利用核技術」論壇上，中國大陸...

美中貿易戰升高 大陸上月自美進口商品銳減…2商品受影響最大

世界兩大經濟體之間的貿易戰加劇，中國大陸上個月銳減進口多種美國商品，部分商品輸入甚至歸零。

北京半馬賽冠軍機器人將量產 價格跟入門級轎車差不多

在全球首場人形機器人半馬賽事中奪冠的天工機器人要開賣了，北京人形機器人創新中心CTO唐劍表示，天工2.0機器人即將發售，...

美關稅衝擊 恒生銀行顧問：香港今年經濟增長難保2%

美中關稅戰未見消停之勢，香港恒生銀行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基20日指出，美國加徵超高關稅，使中美兩國貿易差不多完全停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。