美中貿易戰升高 大陸上月自美進口商品銳減…2商品受影響最大

世界兩大經濟體之間的貿易戰加劇，中國大陸上個月銳減進口多種美國商品，部分商品輸入甚至歸零。

據彭博社報導，大陸海關總署20日公布的數據顯示，受影響最大的兩種商品是美國小麥和液化天然氣，兩者上月的輸華量均歸零。美國小麥佔中國大陸去年進口量的17%，美國液化天然氣則佔中國去年進口量的5%。

中國今年2月對美國能源商品加徵10%至15%的反制關稅，3月則對美國農產品加徵相同比例的反制關稅。在中美貿易戰4月初升溫後，中國大陸對美國商品的採購將可能進一步減少，雙方都對彼此的商品加徵超過100%的反制關稅。

美國其他農產品3月的輸華量也急劇下降。美國輸華棉花年比驟降90%；美國輸華玉米同比降至不足800噸，為2020年2月以來的最低水平。

但受今年首兩個月出口量大增，美國3月輸華大豆增加12%，至244萬噸。世界頭號大豆進口國中國通常在巴西大豆春季採收前，依賴美國供應大豆。

美國能源商品方面，美國液化天然氣3月輸華量下跌36%，至102萬噸。美國同月輸華煤炭量則下滑62%，至20萬8,000噸。