法國巴黎銀行：中港股估值誘人 AI利多釋投資契機

美國總統川普的全球關稅風暴演變為中美關稅戰2.0。法國巴黎銀行財富管理分析，中港股因內需驅動、外資持股低與估值具吸引力，受衝擊相對有限；另隨中國AI發展加速與德國政策轉向，也浮現投資契機。

法國巴黎銀行表示，中國大陸對美國的出口僅佔中國GDP的2.8%（相較之下，台灣占14%、南韓占7%、日本占4%），而中國股市的海外收入占總收入的比重也只有12%（而台灣占比為70%、韓國及日本皆為44%），因此受美國加徵關稅的影響，預料將遠低於其他亞洲國家。

觀察基本面，法國巴黎銀行表示，中港股估值處於合理區間，且外資持股比例偏低，具備加碼空間。以科技類股為例，即使美股七雄近期遭到拋售，平均遠期本益比仍有約22倍，而恒生科技股指數則約為15倍。此外，北京當局祭出刺激政策，鼓勵長期資金進場，加上人民幣存款利率偏低，均有利於吸引資金流入。

今年橫空出世的DeepSeek為沉寂已久的中國科技股帶來重大利多。法國巴黎銀行指出，在全球所有生成式AI相關專利中，中國大陸的占比最大，且年成長率高達50%。中國科技類股的每股盈餘（EPS）成長速度比美股快，但其估值仍處於相對低點，任何股價走弱的跡象都是加碼的好機會。

觀察歐元區，法國巴黎銀行表示，德國財政政策出現180度大轉彎，從多年的緊縮政策轉向增加國防和基礎設施支出，長期來看，是歐元區在經濟成長上的一個重大良好基本面改變。儘管今年初歐洲銀行類股出現強勁反彈，平均遠期本益比僅約為7倍，隨著市場環境不確性升高，歐洲銀行類股成為分散投資配置、降低投資組合整體波動性的理想選擇。