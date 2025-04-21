中美貿易戰下仍不急於降息 大陸4月LPR維持不變

隨著美國關稅戰持續升高，外界預期中國大陸貨幣政策將進一步寬鬆，但4月21日，中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，LPR），1年期為3.1%，5年期以上為3.6%。自2024年11月以來，LPR已連續六個月維持不變。

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，對大陸各金融機構實際利率形成具引導作用。

在美國總統川普宣布對各國加徵「對等關稅」後，4月7日，《人民日報》發表評論員文章《集中精力辦好自己的事》，其中提出：「未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台」。因此市場早前預期，大陸貨幣政策將進一步寬鬆。

對於降息落空，新華財經指出，雖然近來多家銀行密集下調存款利率，為LPR下行創造了一定的空間，但鑒於當前LPR的定價「錨」（指央行7天期逆回購利率）仍維持穩定，且息差及匯率等內外部影響因素仍存，LPR持穩也符合預期。

東方金誠首席分析師王青指出，總體上看，年初以來LPR報價持續不動，根本上是因第一季中國經濟走勢偏強。由此，盡管當前貨幣政策基調由穩健轉為適度寬鬆，但下調LPR報價的迫切性不強。

大陸國家統計局上周公布，今年第一季，大陸GDP增速維持在和去年四季相當的5.4%高位，進出口規模也創歷史同期新高；3月工業增加值7.7%的年比增速，更創近四年來新高，製造業PMI達到50.5也是近一年來新高。

但王青仍認為，綜合當前外部經貿環境變化，大陸房地產市場和物價走勢，第二季「擇機降準、降息」的時機已經成熟，不排除提前到4月的可能性。且本次降息幅度可能達到30個基點，與去年全年相當。

「這意味著下一步有力度的政策性降息將帶動LPR報價下行，進而引導企業和居民貸款利率下調，較大幅度降低實體經濟融資成本。」王青指出，這將是中國大陸當前提振消費、擴大投資，大力提振內需，對沖潛在外需放緩，切實增強宏觀經濟韌性的有效措施之一。