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中遠海運 批美對中國海事物流及造船業做歧視性決定

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
為打擊中國大陸在海運的主宰地位，美國日前公布對中國擁有與營運船舶課高額港口費、中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計畫。圖為4月15日停泊在加州長灘港的中遠海運貨櫃輪。（美聯社）
為打擊中國大陸在海運的主宰地位，美國日前公布對中國擁有與營運船舶課高額港口費、中國承造但非中國營運商的船則課較低費用的計畫。圖為4月15日停泊在加州長灘港的中遠海運貨櫃輪。（美聯社）

大陸中國遠洋海運集團批評美國官方針對中國海事物流及造船業做出歧視性決定，並指此舉不利於全球航運業的公平競爭和正常的商業經營秩序。

中遠海運4月21日在官網發聲明指出，美國貿易代表辦公室頒佈關於對中國海事物流及造船業301調查的歧視性決定。

聲明稱：「我們堅決反對美方基於錯誤事實的指控及採取的措施。我們認為，此舉不利於全球航運業的公平競爭和正常的商業經營秩序，將對全球航運業的平穩健康發展造成衝擊，危及產業鏈供應鏈的穩定和安全。」

中遠海運並表示，將一如既往全力保障客戶利益，提供可信賴的各類航運服務。客戶可持續關注中遠海運所屬專業公司的具體服務和保障舉措。

美國稍早前宣布對中國大陸建造和經營的貨船徵收新港口費，理由是要促進美國造船業發展，遏制中國造船業的主導地位。大陸外交部批評美國港口費措施損人害己。

美國貿易代表辦公室17日發布新規定，每艘與中國有關聯的船隻在美國航行，都將按噸位繳納港口費，每年最多須繳納五次。根據新規定，中國建造和中國經營的船隻收費不同。

中國建造、非中國經營的船每淨噸位（net tonnage）須繳納18美元或相等於每個貨櫃120美元，亦即一艘承載1萬5,000箱的貨櫃船開往美國，一趟須支付多支付180萬美元港口費。之後三年，每淨噸位收費每年還將調漲5美元。

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