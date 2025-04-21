快訊

世壯運足球場竟被評為最低等級！恐損國際形象 執委會：5月封場維護

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

退休生活無聊又不想花大錢出國？ 60歲女曝「超省類旅遊」

4年累計虧損45億元 桂林旅遊面臨困局

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「桂林山水甲天下」，但如今卻越來越難吸引遊客造訪。圖為桂林陽朔的漓江支流遇龍河。（新華社）
「桂林山水甲天下」，但如今卻越來越難吸引遊客造訪。圖為桂林陽朔的漓江支流遇龍河。（新華社）

負責桂林核心景區如漓江、兩江四湖等營運及遊客服務的桂林旅遊股份有限公司（簡稱「桂林旅遊公司」），近期發布的年報顯示，2024年公司虧損約人民幣2億元，遊客接待量也大幅下滑。實際上，自2020年以來，該公司累計已經虧損人民幣10億元（約合新台幣45億元）。

據中國新聞周報導，在不少受訪者看來，桂林旅遊公司面臨的困境，其實是桂林市旅遊業整體發展困局的縮影。近年來，桂林市旅遊業口碑呈現兩極化態勢。一方面，眾多遊客對桂林的自然風光讚譽有加；另一方面，強制消費、宰客現象、景區過度商業化、配套服務不完善、低價遊亂象等負面問題時有發生，嚴重損害了桂林旅遊的品牌形象與市場口碑。

4月11日，桂林旅遊公司公佈了2024年年報，財務數據顯示，公司去年的經營狀況較不樂觀。2024年桂林旅遊的營業收入約4.32億元，年減7.58%；淨虧損約2.04億元，年減1,830.7%，轉盈為虧損。

事實上，桂林旅遊公司自2020年以來已累計虧損近10億元，其中2020年至2022年疫情期間連續三年虧損，2023年短暫獲利後，2024年再度陷入虧損。

桂林旅遊公司解釋，原因主要有三：

一、受到區域市場競爭加劇，以及桂林遭遇特大洪水等因素影響，去年公司遊客接待量568.34萬人次，年減8.12%；實現營業收入4億3,167 .51萬元，年減7.58%；

二、去年公司投資收益年減2,516萬元；

三、公司及部分子公司在2024年12月31日提列了信用減損損失和資產減損損失，共計1億5,167萬元。

中國旅遊研究院研究員黃璜則時表示，桂林作為大陸首批發展的旅遊城市，早期憑藉國內龐大人口基數，依靠景區門票收入便實現旅遊業快速增長。然而，近年來大陸國內旅遊市場蓬勃發展，各類文旅新業態不斷湧現，單純依賴觀光旅遊模式已難以持續。

此外，桂林的喀斯特地形雖為重要旅遊資源，但隨著國內旅遊市場發展，貴州、重慶、雲南等地同樣依託喀斯特地形開發旅遊項目，部分地區甚至以「小桂林」自居，同質化競爭壓力持續增大，桂林在傳統旅遊市場的優勢正逐漸被削弱。

勁旅網總裁魏長仁表示，桂林旅遊資源主要集中於市區與陽朔。近年來，隨著消費分級及大陸旅遊模式從觀光遊向休閒度假遊轉變，桂林主要旅遊項目未能及時契合消費者需求升級的節奏。在產品和服務的創新升級層面，力度亟待增強，特別是在能夠為遊客提供更多情緒價值的沈浸式、體驗式產品和服務方面，桂林存在明顯不足。

延伸閱讀

香港旅遊業界：高鐵團成新趨勢 桂林、張家界成新貴

經濟失序＋外交挫敗！CNN：川普自毀信譽 深陷自製危機

布局日本 台灣旅遊業促成設立福岡台商服務中心

韓劇「苦盡柑來」相約「張家界看落葉」 景區快發邀請函

相關新聞

世界最高爛尾樓！天津117大廈將復工 停擺17年害房價跌逾6成

曾被譏為「全球最高爛尾樓」的天津117大廈，歷經長達10年停擺，終於傳出最新進展。根據公開資料顯示，這棟總高596.5公尺、原訂打造為「中國北方第一高樓」的建築，已於近日取得新施工許可，預計4月30日正式復工，目標在2027年4月底完工。

不只停買大豆 大陸還減少採購這2樣美國農產品

彭博資訊先前報導，大陸進口業者稍早向巴西進口至少240萬噸黃豆，多數將在5至7月交貨；而據日媒指出，不只大豆，中國大陸也...

京東：所有逾時20分鐘以上外賣訂單全免單

大陸送餐平台內捲嚴重，京東21日宣布，即日起所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單。

陸官媒：被關稅衝擊的好萊塢 已扛不起美國軟實力的未來

大陸官媒、央視旗下自媒體「玉淵譚天」發文稱，關稅對美國社會造成影響，與此同時，大陸國家電影局此前宣布將「適度減少美國影片...

陸商務部：反對任何一方以犧牲中方利益與美達成交易

針對美國方面擬借關稅施壓圖迫使各國限制對華貿易，大陸商務部4月21日表示，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧...

因應川普關稅戰 蘇州港：全市貨櫃免費堆存三個月

美國關稅戰嚴重衝擊中美正常貿易往來。為此，蘇州港管理委員會辦公室公告，為貫徹落實中共中央和江蘇省、蘇州市關於穩外貿工作的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。