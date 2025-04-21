4年累計虧損45億元 桂林旅遊面臨困局

負責桂林核心景區如漓江、兩江四湖等營運及遊客服務的桂林旅遊股份有限公司（簡稱「桂林旅遊公司」），近期發布的年報顯示，2024年公司虧損約人民幣2億元，遊客接待量也大幅下滑。實際上，自2020年以來，該公司累計已經虧損人民幣10億元（約合新台幣45億元）。

據中國新聞周報導，在不少受訪者看來，桂林旅遊公司面臨的困境，其實是桂林市旅遊業整體發展困局的縮影。近年來，桂林市旅遊業口碑呈現兩極化態勢。一方面，眾多遊客對桂林的自然風光讚譽有加；另一方面，強制消費、宰客現象、景區過度商業化、配套服務不完善、低價遊亂象等負面問題時有發生，嚴重損害了桂林旅遊的品牌形象與市場口碑。

4月11日，桂林旅遊公司公佈了2024年年報，財務數據顯示，公司去年的經營狀況較不樂觀。2024年桂林旅遊的營業收入約4.32億元，年減7.58%；淨虧損約2.04億元，年減1,830.7%，轉盈為虧損。

事實上，桂林旅遊公司自2020年以來已累計虧損近10億元，其中2020年至2022年疫情期間連續三年虧損，2023年短暫獲利後，2024年再度陷入虧損。

桂林旅遊公司解釋，原因主要有三：

一、受到區域市場競爭加劇，以及桂林遭遇特大洪水等因素影響，去年公司遊客接待量568.34萬人次，年減8.12%；實現營業收入4億3,167 .51萬元，年減7.58%；

二、去年公司投資收益年減2,516萬元；

三、公司及部分子公司在2024年12月31日提列了信用減損損失和資產減損損失，共計1億5,167萬元。

中國旅遊研究院研究員黃璜則時表示，桂林作為大陸首批發展的旅遊城市，早期憑藉國內龐大人口基數，依靠景區門票收入便實現旅遊業快速增長。然而，近年來大陸國內旅遊市場蓬勃發展，各類文旅新業態不斷湧現，單純依賴觀光旅遊模式已難以持續。

此外，桂林的喀斯特地形雖為重要旅遊資源，但隨著國內旅遊市場發展，貴州、重慶、雲南等地同樣依託喀斯特地形開發旅遊項目，部分地區甚至以「小桂林」自居，同質化競爭壓力持續增大，桂林在傳統旅遊市場的優勢正逐漸被削弱。

勁旅網總裁魏長仁表示，桂林旅遊資源主要集中於市區與陽朔。近年來，隨著消費分級及大陸旅遊模式從觀光遊向休閒度假遊轉變，桂林主要旅遊項目未能及時契合消費者需求升級的節奏。在產品和服務的創新升級層面，力度亟待增強，特別是在能夠為遊客提供更多情緒價值的沈浸式、體驗式產品和服務方面，桂林存在明顯不足。