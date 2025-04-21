不只停買大豆 大陸還減少採購這2樣美國農產品

彭博資訊先前報導，大陸進口業者稍早向巴西進口至少240萬噸黃豆，多數將在5至7月交貨；而據日媒指出，不只大豆，中國大陸也減少採購美國產的棉花和小麥。

日經中文網21日指，大陸海關總署20日發布的3月貿易統計數據顯示，按美元計算，從美國進口的棉花比去年同期減少了9成。1至3月的小麥進口額，僅為去年同期的1%左右。

自今年1月中旬起，大陸已停止預約採購美國產的大豆和玉米，並增加從巴西等國家的採購。從美國農業部公布的外企大豆和玉米預約採購情況，自美國總統川普就任前的1月16日之後，大陸的採購一直為零。

報導對比，2017年美國產大豆占大陸進口總量的近4成、至2024年已降至2成；2017年巴西產大豆占大陸進口5成，目前比率已達到7成。

巴西產大豆也因此價格上升。報導指，今年3月下旬至4月上旬，有多天的價格都比作為國際指標的芝加哥期貨價格高出1成，以往初春時節，巴西產大豆價格常低於芝加哥期貨價格。

報導提到，美國農民危機感擴大，美國大豆協會主席拉格蘭德（Caleb Ragland）敦促川普政府儘早與中國大陸談判並達成協定。

與南美加強關係的不僅是中國大陸，還有歐盟。去年12月，歐盟結束了長達20多年的與南方共同市場的自由貿易協定（FTA）談判，達成了協議。為了穩定農產品的供應，也關注巴西產大豆等。

巴西2025年度預計將迎來歷史最高水準的大豆收穫，巴西大豆種植戶協會主席毛利西奧·布馮（Mauricio Buffon）強調，作為世界上最大的大豆供應國，巴西的地位正在提高，他呼籲，為了完善相對於美國滯後的物流基礎設施，需要公共機構和企業的投資，並對出口增加的投資擴張寄予厚望。