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陸對俄汽車出口受阻 中歐班列首季去程貨量衰退1/4

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
今年第一季，大陸中歐班列去程累計發送的貨櫃量較去年同期年大減24.8%。圖為3月21日，西安國際港站慶祝今年累計開出的列車破1,000列。（新華社）
今年第一季，大陸中歐班列去程累計發送的貨櫃量較去年同期年大減24.8%。圖為3月21日，西安國際港站慶祝今年累計開出的列車破1,000列。（新華社）

據大陸財新網報導，中歐班列通車多年，卻在今年首次出現列車數和貨運量衰退。據中國國家鐵路集團公布的數據，今年3月，中歐班列開行去程、回程班列共1,592列，年減1.3%；發送貨物16.48萬個標箱，年減7%。中歐班列開行數已連續三個月年比下跌。

今年第一季，中歐班列累計開行4,250列，年比下滑6.4%；累計發送44.58萬個標箱，減少9.7%。

財新網指出，其中去程開行量下滑嚴重。第一季，中歐班列去程累計開行1,936列，年減22.5%，累計發送20.49萬個標箱，年減少24.8%。

中歐班列是中國大陸於2011年開始積極推動的對歐貨物鐵路運輸系統，目前已通達25國、200多個城市。

歐保國際貨運代理（蘇州）有限公司總經理楊杰認為，中歐班列開行量自去年10月起，先後受中國對俄汽車出口量下降、發往歐洲貨物被俄國查扣、俄羅斯購買力下降、盧布匯率調整等因素多重影響而出現下降。

上海第一財經日前曾報導，俄烏戰爭爆發前（2022年前），歐洲車廠主導俄羅斯市場，德系、法系品牌合計占約30%份額，俄羅斯本土車廠僅25%。韓系（20%+）表現優於日系（17%），美系不足10%。

但俄烏戰爭後（2023年起），受制裁影響，歐美汽車品牌大規模退出，俄羅斯本土車廠市占率躍升至40%。中國各車廠也趁機強勢崛起，2023年在俄羅斯市占率突破50%，2024年部分月份達到60%，第三季更達67%。

不過，2024年4月1日起，俄羅斯要求從中國經由中亞國家中轉，再運往俄羅斯的車輛需補齊各類稅費，包括關稅、增值稅和消費稅等。

隨後俄羅斯又宣布，自2024年10月1日起，進口車輛報廢稅逐年調升10至20個百分點，於2030年調升至85%。回收費是在車輛報廢時進行環保處置的費用，為一項強制性稅款。第一財經指出，和增值稅、關稅一樣，這是影響俄羅斯進口汽車成本的重要因素。

此外，大量湧入俄羅斯的中國汽車品質良莠不齊，也一定程度影響俄羅斯民眾的購買意願。俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫今年2月就曾表示，中國三個品牌的進口卡車嚴重不符合俄國法規，根本就不該上路行駛。

阿里漢諾夫稱，俄羅斯將為此採取措施，包括吊銷證書並與檢方合作，且需要對外國進口汽車進行更嚴格的認證查核。俄羅斯將採取措施，阻擋中國汽車佔據過大份額。

據中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）公布的數據，今年前兩個月，中國對俄羅斯的汽車出口量為5萬7,592輛，較去年同期大減5.5萬輛，近乎腰斬。

財新網表示，去年10月下旬開始，俄羅斯查扣中歐班列去程貨物也是影響中歐班列貨運減少的原因。

財新網今年初曾報導，中歐班列發往歐洲的貨櫃陸續遭俄羅斯扣留。多位物流業人士表示，其發往歐洲的部分貨物至今仍滯留在俄羅斯。

「有客戶出的聖誕棉服，聖誕節都結束好久了，現在貨還在那裡扣著。」邦達通物流（湖南）有限公司總經理劉贊對財新網說，自2024年10月下旬開始，就陸續有途經俄羅斯的貨櫃被扣。劉贊的公司當時累計有70個貨櫃的貨物受到影響。

財新網指出，這是依據俄羅斯政府在2024年10月15日通過的1374號令。該規定擴充了禁止過境俄羅斯的貨物清單，新增機械類、電子類用品及迷彩色衣物等，主要是針對軍民兩用物品。

俄烏戰爭 俄羅斯 貨櫃

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