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世界最高爛尾樓！天津117大廈將復工 停擺17年害房價跌逾6成

聯合新聞網／ 綜合報導
「天津117大廈」號稱是世界最高爛尾建築。 新華社
「天津117大廈」號稱是世界最高爛尾建築。 新華社

曾被譏為「全球最高爛尾樓」的天津117大廈（高銀金融117），歷經長達10年停擺，終於傳出最新進展。根據公開資料顯示，這棟總高596.5公尺、原訂打造為「中國北方第一高樓」的建築，已於近日取得新施工許可，預計4月30日正式復工，目標在2027年4月底完工。

《搜狐》指出，天津117大廈從2008年動工至今已有17年，建設過程歷經資金斷鏈、股權轉讓與開發商官司糾紛。儘管早在2015年完成主體封頂，但因資金缺口巨大、合作方無法履約，工程數度喊停，原本預計打造世界最高觀景台與室內泳池的宏圖也隨之擱置。

如今在官方介入與國企中建三局接手下，117大廈終於取得新一輪建造許可。依照最新規畫，復工內容包含117層主塔與東西兩側的3層裙樓，總建築面積達41萬平方公尺，總造價超過人民幣56億元（約新台幣253億元）。外界也關注，這次重啟是否能成功帶動周邊房市止跌回升，因大廈停擺導致該區房價從每坪人民幣4萬元（約新台幣18萬元）滑落至約2.4萬元（約新台幣10.8萬元），跌幅一度超過六成。

事實上，天津117大廈位於天津城區西南，周邊鄰近天津城建大學、天津農學院、天津商業大學寶德學院等高校。預計打造地下3層、局部4層、地上117層，包含設備層共計130層，號稱中國結構第一高樓，在建築工程領域更是創造11項中國、世界紀錄，不過因為沒有完工，也讓這些稱號暫時遭到耽擱，如今復工，也有望撕下「中國最大爛尾樓」的難堪標籤，重塑天津金融與建築地標形象。

人民幣 建築 爛尾樓

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