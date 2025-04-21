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關稅戰下 英國零售商：中國商品正傾銷湧入歐洲

中央社／ 台北21日電

中國遭美國大幅加徵關稅至145%後，有英國零售商表示，已有初步跡象顯示，中國相關商品的庫存正傾銷湧入歐洲市場，這些商品可能透過中國電商巨頭SHEIN及Temu等銷售。有當地零售商要求英政府取消「最低免稅額」。

德新社近日報導，英國電子產品零售商Currys首席執行官博爾多克（Alex Baldock）接受英國金融時報訪問時表示，目前已有初步跡象顯示，中國相關商品的庫存正傾銷湧入歐洲市場，「可能銷售這些商品的平台包括SHEIN、Temu、阿里巴巴、TikTok商店，而亞馬遜（Amazon）更是扮演著至關重要的角色。」

英國零售商協會（BRC）首席執行官狄金生（HelenDickinson）表示，受美國關稅政策影響，部分品質較差的商品可能會從美國轉銷至歐洲，而這風險令零售商非常擔憂。

狄金生又表示，鑑於當前地緣政治的緊張局勢，政府應當重新審視「最低免稅額」規定，以確保英國零售商及其客戶的最佳利益。

報導表示，「最低免稅額」使國際零售商在寄送價值低於135英鎊（約新台幣5824元）的小包裹進入英國時，可免繳進口稅，從而獲得不公平的競爭優勢。但其他公司進口大量商品時，需要繳納關稅，然後再在英國國內分銷。

一些英國零售商早已呼籲英國政府效仿美國，取消「最低免稅額」規則。

自美國總統川普宣布取消價值低於800美元小額包裹輸美可免關稅的政策以來，英國也再次出現修改相關法律的呼聲。博爾多克表示，歐盟正迅速跟進美國的決定，英國也不應落後。

報導指，不過，「最低免稅額」規則及有更多庫存商品轉銷英國，預計將會使英國消費者享受到更低的價格。

中國電商巨頭SHEIN此前宣稱，其成功是因「高效的供應鏈」，而不是稅收豁免，並指該公司完全履行英國的納稅義務。

英國財政部則表示，目前的稅收制度在減輕企業和消費者購買海外低價商品負擔的同時，也兼顧了英國本土企業的利益。

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