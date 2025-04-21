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京東：所有逾時20分鐘以上外賣訂單全免單
大陸送餐平台內捲嚴重，京東21日宣布，即日起所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單。
京東公司周一在「京東黑板報」發公開信稱，近期有競對平台提出「二選一」，導致一些騎手不能接京東平台的秒送訂單， 導致京東平台部分外賣訂單延遲，造成了不良用戶體驗。
京東稱，各位騎手都是在三大平台之間自由接單，才能保證自己的收入，因個別平台「二選一」行為，大家的收入會降低16-25%左右，「我們對各位的遭遇深表同情，也對個別平台違法違規行為表示譴責」。
京東提出為了支持外賣騎手自由接單，保障收入推出緊急援助措施，包括給被封殺騎手足夠單量，加大全職騎手招聘力度，未來三個月招聘10萬騎手，以及為騎手對象安排工作等。
京東也宣布，即日起所有超時20分鐘以上的外賣訂單，京東全部免單。「京東集團已經成立緊急應對小組，本周一定會解決送餐速度問題。」
京東外賣是京東創立的訂餐平台，聚焦連鎖品牌，於今年2月正式上線，被業界視為「殺入中國最捲賽道」，與行業巨頭美團展開正面競爭。截至4月15日，京東品質外賣日訂單量將超過500萬單。
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