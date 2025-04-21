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因應川普關稅戰 蘇州港：全市貨櫃免費堆存三個月

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
因應川普關稅戰衝擊，蘇州港宣布，4月18日起至7月17日，提供全市外貿企業進出口重箱免費堆存服務。圖為蘇州港太倉港區貨櫃碼頭資料照。（新華社）
因應川普關稅戰衝擊，蘇州港宣布，4月18日起至7月17日，提供全市外貿企業進出口重箱免費堆存服務。圖為蘇州港太倉港區貨櫃碼頭資料照。（新華社）

美國關稅戰嚴重衝擊中美正常貿易往來。為此，蘇州港管理委員會辦公室公告，為貫徹落實中共中央和江蘇省、蘇州市關於穩外貿工作的決策部署，進一步發揮外貿企業在全市經濟發展中的重要作用，支持外貿企業渡過難關，4月18日起至7月17日，蘇州港各貨櫃碼頭對全市外貿企業進出口重箱提供免費堆存服務。

據蘇州市發展和改革委員會網站資料，蘇州港地處長江入海口的咽喉，東南緊鄰上海，為長江出海口的天然良港。蘇州港由沿江太倉港、張家港港、常熟港以及內河港區組成，是大陸一類對外開放口岸，現已成為中國大陸沿海主要港口和綜合運輸體系的重要樞紐、上海國際航運中心的重要組成部分。

去年12月26日，蘇州港曾高調宣布，當年度貨櫃吞吐量累計已突破1,000萬標箱，成為中國大陸首個年貨櫃吞吐量超過1,000萬標箱的內河港。

蘇州是包括台商在內眾多外資在中國大陸的重要投資地。據統計，2024年，蘇州貨物貿易進出口總值達人民幣2.62兆元，年增長6.8%，占大陸全國貨物貿易進出口總值的6%。

蘇州貨物貿易進出口總值在大陸所有城市中排名第四，僅次於深圳、上海和北京，被稱為是中國「外貿第四城」。也因此，美國關稅戰對蘇州的衝擊也較為明顯。

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