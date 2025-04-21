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陸商務部警告：若配合美國孤立中國經濟 將遭對等反制

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸商務部警告各國勿配合美國孤立中國經濟，並呼籲與中國共同抵制美國單邊霸凌行徑。（美聯社）
大陸商務部警告各國勿配合美國孤立中國經濟，並呼籲與中國共同抵制美國單邊霸凌行徑。（美聯社）

針對美國可能以關稅手段脅迫各國限制與中國大陸的經貿往來，大陸商務部新聞21日一早發布新聞稿警告，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。新聞稿稱，「如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。」

華爾街日報上周曾報導，川普政府計劃利用正在進行中的關稅談判，向美國的貿易夥伴施壓，以限制他們與中國的貿易往來。

報導稱，川普政府的設想是，要求美國的貿易夥伴承諾孤立中國經濟，以換取白宮減少貿易和關稅壁壘。美國官員計劃與70多個國家進行談判，要求這些國家阻止中國通過其領土運輸商品，阻止中國公司在其境內設址以規避美國關稅，並且不在其本國經濟中吸收中國廉價工業品。

華爾街日報指出，這些措施旨在削弱本已搖搖欲墜的中國經濟，並在川普和大陸國家主席習近平可能舉行的會談之前，迫使北京在談判桌上處於不利地位。鑑於各國與中國經濟的關聯程度不同，具體的要求可能會有很大差異。

行政院長卓榮泰日前赴立法院備詢曾表示，政府將嚴厲取締大陸商品透過台灣「洗產地」，並嚴防大陸商品大量低價傾銷台灣，強調「台灣不能成為世界貿易的破口」。

經濟部也表示，將採取監測貿易量及監督高風險廠商、加嚴裁罰違規行為、配合財政部加速調查反傾銷案件和加強對業者宣導等具體作為，以防杜大陸商品違規經台灣轉運。

對於多家境外媒體近日相關報導，大陸商部新聞發言人表示，已注意到有關報導。新聞稿稱，「綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。為一己一時私利，以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。」

大陸商務部強調，中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧。中方認為，各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義的一邊，應站在歷史正確的一邊，應捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

新聞稿表示，「需要特別指出的是，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施。中方有決心有能力維護自身權益。」

大陸商務部並呼籲各國，面對單邊主義和保護主義衝擊，誰都無法獨善其身。國際貿易一旦回歸弱肉強食的「叢林法則」，所有國家都會淪為受害者。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衛國際公平正義。

美國 華爾街日報

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