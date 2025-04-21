台企深耕大陸 拓新興市場
「我們對大陸市場充滿信心，這次參加廣交會的主要目的是繼續開拓大陸市場，並進一步增加多元化客戶群。」東莞聯東電器有限公司廠務經理鄧喬予表示，第137屆中國進出口商品交易會（廣交會）開展以來，已接觸到孟加拉、土耳其、巴西等採購商的詢盤，「他們提出到大陸的工廠拜訪，我們也做好接待的準備」。
中新社報導，正在舉行的本屆廣交會有超過50家台灣企業線下（實體）參展，包括電子家電、五金化工、家居用品等領域。多位接受採訪的台灣參展商表示，持續看好大陸市場，並調整生產布局，通過廣交會等展會平台不斷探索新的市場機遇。
東莞聯東電器有限公司是參展台灣企業之一。在安徽、廣東、台灣及越南胡志明市設有工廠，生產多國安規電源線及插頭等產品。
記者走訪時看到，來鄧喬予所在展位的採購商絡繹不絕，紛紛提出採購需求。「過去參加廣交會主要是為了吸引境外採購商，如今更注重與大陸客戶合作。」鄧喬予說，得益於提早布局，公司對不同工廠的服務區域進行合理畫分，以應對可能出現的貿易風險。目前在大陸市場取得不錯的成績，占比越來越高，在新的貿易形勢下能保持交易穩定。他表示，將繼續參加廣交會，以尋求更多合作。
台灣電機和電子供應商吉凱企業股份有限公司已是十多年的「老廣交」，主要面向歐美地區銷售各式吸塵器、電動工具等。
「都說見面三分情，做生意還是要面對面進行溝通，廣交會提供了線下交流機會，這些年取得很不錯的貿易效果。」該公司經理劉銀桃表示，雖然美國訂單量出現變化，但這裡提供了新興市場的採購需求，比如這些天接觸了不少印度採購商前來詢盤。「目前，我們正在瞭解大陸市場的相關需求和產品法規。相信有合適的機會，大家都會擴大生意的。」
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