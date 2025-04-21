從投行看大陸／租賃資產的財稅處理差異分析

財務人員須瞭解使用權資產的財稅處理差異，才能在納稅申報中對財稅差異進行調整申報應納稅所得額。

隨著大陸新租賃準則全面實施，台商在處理租賃業務時將面臨會計確認與稅務扣除的差異，不僅影響財務報表編制，更直接關係到企業所得稅匯算清繳。

要注意的是，新租賃準則的實施重構了企業租賃業務的會計核算體系，台商在簽合同時就要結合折現率，確認使用權資產、租賃負債、未確認融資費用，及一年內到期的非流動負債等科目。稅法對租賃費用的處理仍延續收付實現制原則，將導致財稅處理差異顯著，瞭解差異成因、量化調整模型及申報實務，對財務人員來說非常重要。

一、會計處理

新租賃準則要求承租人對租賃期超過12個月，且不涉及低價值資產的租賃業務，統一確認「使用權資產」和「租賃負債」的定義，打破傳統經營租賃與融資租賃的界限，實現了「表外融資「向」表內化」的轉變。

二、稅務處理

稅法不認可「使用權資產」概念，租入固定資產支付的租賃費在企業所得稅前按照以下方法扣除：

1、以經營租賃方式租入固定資產發生的租賃費支出，按租賃期限均勻扣除。

2、以融資租賃方式租入固定資產發生的租賃費支出，按規定構成融資租入固定資產價值的部分應當提取折舊費用，分期扣除。

雖然在租賃期內來看，稅會差異會消除，但所得稅是分年匯繳的，每年的差異均需按規定進行相應納稅調整。

三、核心差異點對比分析

理解財稅差異的核心是稅務金額確認之後，再反過來計算會計處理上多計還是少計成本費用，在納稅申報時對應調整過來即可。差異類型及調整方向：

1、永久性差異：租賃負債利息不得稅前扣除。

2、暫時性差異：使用權資產折舊與租金扣除的時間性差異。

四、納稅調整實務操作

申報表填報要點為國稅總局在最新《企業所得稅年度納稅申報表（A類），2017年版部分表單及填報說明》中，並未更新說明使用權資產的填列方式，因使用權資產累計折舊類似固定資產，可以參照固定資產折舊方式進行填列。

五、財務人員需特別注意事項

1、建立租賃合同台賬，詳細記錄折現率、付款時間等關鍵參數。

2、使用專業工具計算現值，確保會計確認準確性。

3、企業所得稅申報時，需同步準備差異調整台帳。

財務人員只有瞭解使用權資產的財稅處理差異，才能準確核算使用權資產會計處理，並在納稅申報針對財稅差異進行調整申報應納稅所得額。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)