美禁H20銷陸效應 「輝達備胎」寒武紀業績爆發

在美國升級對輝達H20晶片限令下，大陸本土AI晶片產業反成為得利者。大陸AI晶片公司、被視為替代輝達晶片之一的寒武紀最新財報顯示，今年第1季營收達人民幣11.11億元（約新台幣50億元），年增4,230%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣3.55億元，上年同期為-2.27億元，成功轉虧為盈，且連續兩季獲利。

對於營收暴增原因，寒武紀表示，主因報告期內公司持續拓展市場，積極助力人工智慧應用落地，使得報告期內營收較去年同期大幅增長。

寒武紀同時披露去(2024)年財報，全年營收人民幣11.74億元，年增65.56%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣-4.52億元，前年為-8.48億元。此外，2024年寒武紀雲端產品線表現極佳，實現營收人民幣11.66億元，年增1,187%。

值得注意的是，寒武紀的研發費用極高，常年超過營業收入。2024年研發費用約為人民幣12億元，較上年增長8.8%。

寒武紀成立於2016年，專注於人工智慧晶片產品的研發與技術創新。寒武紀產品廣泛應用於伺服器廠商和產業公司。由於去年業績開始反轉，寒武紀全年股價漲幅接近四倍。

市場人士分析，美國晶片禁令下，寒武紀思元590（性能達輝達A100的80%）成為「備胎首選」。最近，輝達連向中國大陸市場定制的H20都被美國限制了，可以預見，寒武紀產品短期內需求會更加旺盛。

寒武紀的主要客戶包括阿里、百度、字節跳動及騰訊等。去年以來，科技大廠掀起AI軍備競賽，今年2月，阿里更是宣布未來三年在雲和AI基礎設施的投入將超過去十年總和。機構預測，大陸國內互聯網巨頭們有數十萬台的AI伺服器需求，短中期市場空間可達人民幣千億元。

證券時報此前報導，寒武紀思元590在2024年下半年透過互聯網大客戶的測試，2025年正是加速出貨期。

不過，當前寒武紀仍有隱憂。 其一，市場競爭越來越激烈：華為昇騰910B已實現量產，實測性能超越寒武紀10％，且生態更完善；海光信息正在研發的「深算三號」宣稱有望追平輝達。

此外，寒武紀客戶集中度太高。寒武紀前五大客戶貢獻了94.63%的營收，第一大客戶直接貢獻了79.15%營收。現在阿里巴巴、百度等科技大廠也在自研AI晶片，一旦客戶自研成功，寒武紀訂單恐會斷崖式下跌。