捍衛多邊主義 大陸官媒：全球需要「黏合劑」

由大陸國務院主辦的經濟日報昨（20）日發表署名「金觀平」、題為「擁抱中國就是擁抱確定性」的文章指出，世界需要「黏合劑」，中方將捍衛多邊主義，維護自由貿易體制。

文章表示，當下世界經濟陰霾密布。突如其來的關稅等經貿限制措施，使全球產業鏈供應鏈遭受前所未有的威脅，以市場為導向的自由貿易規則受嚴重衝擊，各國經濟發展受到嚴重干擾。

文章提到，中國堅持開放合作，堅決捍衛多邊主義，為世界經濟提供了難得的確定性。中國有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等，為經濟穩定發展夯實基礎。

文章續稱，世界需要「黏合劑」，捍衛多邊主義，維護自由貿易體制。無論外部環境如何變化，中國開放的大門只會越開越大。同時，世界經濟需要「壓艙石」，在驚濤駭浪中鑄就定海神針。此外，文章還提到，中國經濟的韌性和潛力，為其他國家特別是中小國家提供了發展機遇，更提供了避風港。文章在最後再次強調，「今天，中國正以自身確定性應對外部環境的不確定性，而當世界擁抱中國，共同構築起保護自由貿易和全球化的屏障，中國的確定性也將成為世界的確定性。」