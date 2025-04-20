專家：香港出口量明顯下跌 2%經濟成長目標艱難

中美關稅戰持續，專家說，香港對美國出口近年占比雖已陸續減低，但由於出口量明顯下跌，今年有很大機會不能達到2%經濟成長預測目標，前景不算樂觀。

官方香港電台今天報導，恆生銀行高級顧問梁兆基在電台節目表示，中美兩國之間貿易差不多完全停頓，而香港對美國出口近年占比已陸續減低，估計關稅戰對香港的影響暫時不及COVID-19疫情時嚴重。

不過，他指出，由於香港出口量明顯下跌，「相信今年很大機會未能達到2%經濟增長的預測目標，前景不算樂觀，如果關稅措施的實施時間短期內有結論，或可以減少對香港下半年的影響」。

他進一步表示，美國總統川普第一任出現關稅戰時，許多香港企業已開始尋找新市場，但中小企業能力相對小，部分仍然依靠傳統美國市場。

梁兆基說，這次關稅措施將對倚重美國市場的企業造成重大打擊，風險相當高，企業需要開拓其他市場穩定銷售額，希望港府和商界積極協助中小企發展。