摩根：善用中國大陸A股 分散對等關稅投資風險
摩根投信指出，美國及中國大陸互相提高關稅，衝擊股市。統計顯示，智慧手機、電腦與其他電子產品涵蓋美國進口額近3,900億美元，其中超過1,010億美元來自中國大陸，被視為雙方貿易未來談判的進程之一。
摩根指出，為了應對經濟衝擊，市場預期中國將加速刺激政策落地，消費與基建等大內需主題有望成為中國經濟增長的核心。由於A股產業以內需為主，受外部關稅影響較低，並更有望受惠政策支持，加上A股與環球資產的相關性偏低，為分散資產配置的選擇之一。
摩根投信指出，3月初中國全國人民代表大會宣布2025年目標與政策意向，將擴大財政刺激，整體政策轉向注重內需，如就業率、消費，並支持人工智慧（AI）科技發展。
展望陸股後市，摩根指出，政策有望提振其他產業並形成良性輪動。不過，短線仍需觀察全球的關稅與貿易政策變化，與中國本地更多經濟與企業獲利基本面的實質改善數據。
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