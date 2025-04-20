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華為將發表新品！兆瓦超充或讓2025年成電動車閃充元年

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為日前公告稱將於22日召開「2025華為智能電動&智能充電網絡戰略與新品發布會」，將推出全新的兆瓦超充新品。(路透)
華為日前公告稱將於22日召開「2025華為智能電動&智能充電網絡戰略與新品發布會」，將推出全新的兆瓦超充新品。(路透)

華為公告稱將於22日召開「2025華為智能電動&智能充電網絡戰略與新品發布會」，將推出全新的兆瓦超充新品。據此前預告，該兆瓦級充電產品最大充電電流2400安培，最大功率1.5兆瓦，每分鐘能補給20度電，15分鐘可充滿一輛電動重卡（約300度電池容量）。分析認為，「兆瓦超充」或讓2025年成新能源汽車產業閃充「元年」，預計未來幾年將迎來快速擴張。

華為此前透露，這款產品解決充電的安全問題，同時也解決了低成本散熱的問題。華為透露，今年還將有30多款4C超充合作重卡車型發佈。

一般而言，傳統充電技術給重卡充滿電往往需要數小時，而華為的兆瓦超充新品僅需15分鐘就能讓重卡充飽電。這意味著，在物流運輸中，司機可以大大減少充電等待時間，提高運輸效率。兆瓦級超充解決了重卡充電慢的難題，優勢十分明顯。

目前充電技術也成為大陸新能源車企積極搶進的賽道之一，大陸汽車巨頭比亞迪3月17日在超級e平台技術發佈會上正式推出「兆瓦閃充」技術，以全球首個量產乘用車1000V高壓架構和10C高倍率電池為核心，實現了充電功率1兆瓦的突破。

今年以來，「兆瓦超充」和「智駕平權」成為了汽車全新風向，比亞迪、華為、極氪都已相繼宣布入局。證券時報引述業內人士分析認為，比亞迪、華為、極氪等企業技術創新和市場布局，為電動汽車的快速充電提供了新的解決方案。隨著技術的進一步成熟和市場的逐步擴大，兆瓦級快充技術有望成為未來電動汽車充電的主流方式。

不過，大陸電池一哥寧德時代在第1季業績會上稱，兆瓦超充仍存在一定挑戰，超充需要兆瓦級充電樁才可以實現，而建設該類充電站需要擴容或者配備儲能電櫃，會導致額外的高成本及較長的建設週期，並不一定普遍適用。該公司認為，面向大眾市場更合適的補能方案是巧克力換電方案，今年寧德時代計畫建設1,000個換電站。

市場分析數據顯示，2024年全球兆瓦超充市場規模約6406萬美元，預計到2030年將攀升至15億美元，年複合增長率高達80.91%。

寧德時代 物流 華為 電動汽車

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