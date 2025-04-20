加快東南亞布局！陸國產C909客機開啟越南商業營運

中國商用飛機有限責任公司（以下簡稱「中國商飛」）持續加快布局東南亞市場。繼印尼和寮國之後，大陸國產、中國商飛旗下的C909飛機在東南亞再增新客戶。20日，越南越捷航空租借的兩架C909飛機正式在越南旅遊勝地昆島（Con Dao）投入營運，據稱機票開售當日部分即「售罄」。

據中國商飛微信公眾號「大飛機」消息，4月19日，由成都航空租給越捷航空的兩架C909飛機正式開通「河內—昆島」和「胡志明—昆島」航線營運，每天各4班，這象徵著大陸的商用飛機在越南開啟商業運作。

香港《星島日報》指出，昆島是越南知名度假地，出行需求旺盛，機票價格常年居高不下，堪稱越南的「黃金航線」。4月15日，相關航線開始售票，當天部分機票即售罄。

中國商飛稱，針對越捷航空「濕租」C909飛機，出租方成都航空成立專項團隊，推進各項準備工作，並利用其豐富的C909飛機運行經驗，保障飛機在越順暢運營。

「濕租」是種國際通行的飛機租賃方式，出租方不僅提供飛機，還提供機組人員、安全管理、維修保障及運作控制等支援。就越捷航空濕租C909，出租方成都航空成立專案團隊，積極推進各項準備工作，並利用其C909飛機運行經驗，以保障飛機在越南的運作。

據悉，越捷航空是越南首家民營航空公司，主要營運越南國內航線及亞太地區國際航線，年旅客運輸量居越南前列。越捷航空此次濕租兩架C909飛機，將進一步提升其機隊運力，豐富區域航線網絡，協助越航運輸市場發展。此前，越捷航空總經理丁越方曾在個人社交平台發出C909照片，並稱這是航空公司的「新里程碑」。

值得注意的是，大陸國家主席習近平於近期訪問越南時，在抵達後的機場歡迎儀式畫面中，一架寫有「成都航空」和「VietJet Air（越捷航空）」字樣、塗有紅色噴劑的C909飛機成為醒目背景。機身上還有用金色字體寫的數字「75」，象徵今年是中越建交75周年。

另，據大陸央視新聞，C909飛機是大陸自行研發的渦扇支線客機，航程2,225至3,700公里。此外，C909飛機具有良好的高溫性能和短窄跑道起降能力，對東南亞區域的運作環境具有強大的適應性。

事實上，C909較中國商飛C919更早飛上天。香港網路媒體《香港01》曾指，原因是其研製工作始於中國商飛尚未成立的2002年。在2008年11月，當時仍稱ARJ21的C909首飛，2016年首架C909開始商業營運。儘管C909受關注度不及C919，但發展迅速，早已走出大陸的國門。