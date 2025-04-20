陸駐印大使：中印有責任共同捍衛多邊主義

美中關稅戰持續延燒，中國大陸駐印度大使徐飛洪近日接受印度主流英文媒體《印度時報》書面訪談稱，中印作為人口最多的發展中大國均面臨發展任務，身為新興經濟體代表和全球南方重要成員，有責任共同反對任何形式的單邊主義、保護主義，共同捍衛多邊主義。

他強調，中方從未就限制相關設備出口和人員赴印提出強制性要求，始終願與友好國家分享經驗，並加強互利合作。

根據「中國駐印度大使館」微信公眾號4月20日消息，徐飛洪在受訪時說，當前中印關係面臨的突出問題是信任赤字，主要歸咎近年兩國交流匱乏，出現「資訊赤字」和「認知赤字」。

徐飛洪再指，儘管中方正在努力提高兩國交流水準，去年中國駐印使領館共向印方發放28萬份簽證，今年來已發放逾8.5萬份簽證，但中國人獲得印度簽證卻不容易。雙方也尚未恢復互派記者，缺乏對方國家的第一手資訊。一些「中國不公平貿易論」、「中國威脅論」透過媒體放大，影響民眾對中國的認知。媒體是增進兩國人民相互了解的重要連結。目前中印正就互派記者和簽證便利等問題溝通，盼能儘早取得成果。

就印度擔憂中國限制設備出口和人員赴印會阻礙印度發展國內製造業，徐飛洪稱，中方從未就限制相關設備出口和人員赴印提出強制性要求。相反，中國始終願與友好國家分享經驗，並加強互利合作。但現實是，中國人取得印度簽證很困難，在印中資企業經常受到不友善不公平對待，媒體上還不時出現不歡迎中國投資的聲音，這些都在中國社會產生負面影響。因此，在此上，雙方需共同努力。

談到關稅戰，徐飛洪指，美方單方面威脅和施壓的「對等關稅」，實際上既不「對等」，更是單邊保護主義行徑，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定。中國的經濟發展成就是中國人民自力更生、辛勤奮鬥的結果。中方不尋求關稅戰或貿易戰，但如果把關稅戰貿易戰強加給中方，中方必將進行堅決鬥爭，堅定捍衛自身利益，堅定捍衛多邊主義和全球化。

徐飛洪說，中方看到一些國家主動示好、降低關稅，但美方不領情，反而得寸進尺。充分證明，面對美國霸凌霸道，妥協退讓沒有出路。美國只是一個國家，並不是全世界。美國對外貿易量僅佔全球貿易總額13%，其餘87%的全球貿易由剩下的190多個國家組成。這些國家有巨大合作空間，仍能實現經濟穩定成長。

徐飛洪強調，作為人口最多的發展中大國，中印均面臨發展任務，並有巨大合作潛力。身為新興經濟體代表和全球南方重要成員，中印有責任共同反對任何形式的單邊主義、保護主義，共同捍衛多邊主義。