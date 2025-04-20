陸官媒喊話：世界需「黏合劑」維護自由貿易體制

由大陸國務院主辦的《經濟日報》4月20日發表署名「金觀平」、題為《擁抱中國就是擁抱確定性》的文章指出，世界需要「黏合劑」，捍衛多邊主義，維護自由貿易體制，並強調擁抱中國就是擁抱確定性。

文章表示，當下世界經濟陰霾密布。突如其來的關稅等經貿限制措施，使全球產業鏈供應鏈遭受前所未有的威脅，以市場為導向的自由貿易規則面臨嚴重衝擊，各國經濟發展受到嚴重干擾。

文章稱，世界貿易組織將全球商品貿易預期從穩健成長大幅下調至下滑，並稱美國加徵關稅和外溢效應可能導致自新冠疫情高峰以來最嚴重的貿易下滑。在這個充滿不確定的歷史時刻，投資人、企業家乃至各大經濟體都在尋找破局之道。

文章提到，中國堅持開放合作，堅決捍衛多邊主義，為世界經濟提供了難得的確定性。中國具有顯著的制度優勢，讓各項事務高效而有序地運轉；有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等，為經濟穩定發展夯實基礎；有長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制，為市場經營主體提供穩定預期；有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，發展巨大的增量空間潛力。

文章續稱，世界需要「黏合劑」，捍衛多邊主義，維護自由貿易體制。無論外部環境如何變化，中國開放的大門只會越開越大。同時，世界經濟需要「壓艙石」，在驚濤駭浪中鑄就定海神針。此外，文章還提到，中國經濟穩固的基本面、向新向好的大趨勢，有力對沖當前壓力和風險。中國經濟的韌性和潛力，為其他國家特別是中小國家提供了發展機遇，更提供了避風港。

文章在最後再次強調，「今天，中國正以自身確定性應對外部環境的不確定性，而當世界擁抱中國，共同構築起保護自由貿易和全球化的屏障，中國的確定性也將成為世界的確定性。」

此前，大陸官媒《新華社》在4月19日晚間，發布一篇題為「把握不確定性中的確定性」的「經濟隨筆」文章。文章稱，在美方肆意揮舞「關稅大棒」擾亂全球經貿秩序、人為製造各種不確定性之時，大陸第一季經濟成績單公布，GDP年增5.4%，貨物進出口額增至人民幣10.3兆元，繼續擔當世界經濟增長的主引擎和穩定錨。

文章並寫道，「針對此輪美濫施關稅，以習近平同志為核心的黨中央早有預判，對可能出現的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足。」