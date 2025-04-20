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北京轉向阿聯購買LNG

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸傳出已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上之際，阿拉伯聯合大公國的國有石油企業阿布達比國家石油公司（ADNOC）宣布在北京設立辦公室，以及三項LNG協議，包括與大陸最大民營能源企業新奧能源簽署為期15年的LNG購銷協議，為阿拉伯聯合大公國與大陸合作夥伴簽署的有史以來合約量最大的LNG協議。

阿布達比國家石油公司北京辦公室將專注於公司在中國大陸的銷售和市場推廣活動，目的是進一步深化與中國大陸客戶及合作夥伴的長期商業關係。

三項LNG協議中，包括與大陸最大民營能源企業之一新奧天然氣股份有限公司的全資子公司新奧液化天然氣（新加坡）私人有限公司簽署的LNG銷售與購買協議。該協議為期15年，每年將供應100萬噸來自Ruwais LNG項目的LNG。為中國大陸與阿拉伯聯合大公國有史以來規模最大的LNG協議。

新奥能源從1992年開始從事城市管道燃氣業務，是大陸規模最大的清潔能源分銷商之一，目前在大陸運行178個城市燃氣項目，為1729.9萬個家庭和10.2萬家工商企業提供燃氣服務，覆蓋城區人口8,861萬。

其他兩項LNG協議分別由阿布達比國家石油公司的全資子公司ADNOC貿易公司與中海石油氣電集團有限責任公司及振華石油控股有限公司簽署。

根據中國能源網報導，阿拉伯聯合大公國工業與先進技術部長、阿布達比國家石油公司董事總經理兼集團執行長賈比爾表示，「將以此為契機，依託新簽署的LNG銷售協議，攜手中方合作夥伴，進一步挖掘能源產業鏈各環節的潛力，助力中國能源安全。」

北京 辦公室

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