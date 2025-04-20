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輝達對陸特供晶片 傳暫停供應
繼美國對出口至大陸的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制後，有半導體資訊網站報導，大陸市場傳出，輝達對大陸特供的NVIDIA GeForce RTX 5090D晶片，也將暫停供應。
半導體資訊網站「Benchlife.info」文章稱，NVIDIA GeForce RTX 5090D是因應美對陸晶片總處理性能（TPP）限制所延伸出來的產品，但現在大陸市場再傳出，該晶片將暫停供應。
文章稱，暫停供應的消息，可能與美方要求晶片達到一定規格，需要獲得許可才能向大陸出口有關，目前輝達並沒有以正式文件通知合作夥伴，但部分輝達的合作夥伴已經告知供應鏈，暫停NVIDIA GeForce RTX 5090D的備料與拉貨，散熱模組廠也收到暫緩相關訂單與後續備料，並大幅降低其出貨優先順序通知。
不過，「Benchlife.info」文章最後也稱，目前，各品牌對於GeForce RTX 5090D暫停供應一事，都沒有做出正面回應，但稱網路上已有相關消息傳出，顯示並非「空穴來風」，只是仍屬於「傳聞」階段。
在此之前，就美方對出口至大陸的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制後，陸媒環球時報等報導曾引述知情人士稱，輝達私下反對任何新的限制措施，並稱大陸已經能生產與對陸特供版H20晶片相同水準的晶片。
近日，輝達執行長黃仁勳訪問了北京、上海，與大陸國務院副總理何立峰會面，強調大陸市場的重要性；並與上海市長龔正舉行會見，稱輝達遵從各國法律，並致力於以最好的方式為大陸市場提供服務。
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