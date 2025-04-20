陸LPR利率可望不變 專家：人行可能降準來釋放流動性

中國人民銀行將於明（21）日公布4月貸款市場報價利率（LPR）。

根據最新市場訊息和權威分析，2025年4月的LPR將維持不變，不會調降，不過，專家認為，人行下一步可能降準來釋放流動性，同樣有助於社會融資成本繼續下降。

陸媒分析，4月15日人行續作中期借貸便利（MLF）時，利率保持在2.50%不變，且操作規模縮量。由於LPR由MLF利率和銀行加點共同決定，MLF利率未動的情況下，銀行主動壓縮加點的可能性極低。

從宏觀數據來看，大陸第1季社融和房貸規模回升，新房成交量成長，顯示內需對經濟形成一定支撐，尤其第1季GDP年增率5.4%表現優於預期，3月消費貸政策已釋放部分流動性，短期內進一步寬鬆的迫切性減弱。

從銀行端所面臨的壓力來看，大陸商業銀行淨息差跌至1.53%的歷史低位，盈利承壓，缺乏主動下調LPR的動力。

大陸多家權威媒體和分析普遍指出，1年期LPR（3.1%）和5年期LPR（3.6%）將連續第六個月維持不變，政策端更傾向於觀察現有措施效果及外部貿易環境變化。