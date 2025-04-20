聽新聞
0:00 / 0:00

陸LPR利率可望不變 專家：人行可能降準來釋放流動性

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
中國人民銀行將於明（21）日公布4月貸款市場報價利率（LPR）。（中新社）
中國人民銀行將於明（21）日公布4月貸款市場報價利率（LPR）。（中新社）

中國人民銀行將於明（21）日公布4月貸款市場報價利率（LPR）。

根據最新市場訊息和權威分析，2025年4月的LPR將維持不變，不會調降，不過，專家認為，人行下一步可能降準來釋放流動性，同樣有助於社會融資成本繼續下降。

陸媒分析，4月15日人行續作中期借貸便利（MLF）時，利率保持在2.50%不變，且操作規模縮量。由於LPR由MLF利率和銀行加點共同決定，MLF利率未動的情況下，銀行主動壓縮加點的可能性極低。

從宏觀數據來看，大陸第1季社融和房貸規模回升，新房成交量成長，顯示內需對經濟形成一定支撐，尤其第1季GDP年增率5.4%表現優於預期，3月消費貸政策已釋放部分流動性，短期內進一步寬鬆的迫切性減弱。

從銀行端所面臨的壓力來看，大陸商業銀行淨息差跌至1.53%的歷史低位，盈利承壓，缺乏主動下調LPR的動力。

大陸多家權威媒體和分析普遍指出，1年期LPR（3.1%）和5年期LPR（3.6%）將連續第六個月維持不變，政策端更傾向於觀察現有措施效果及外部貿易環境變化。

中國人民銀行 壓力

延伸閱讀

沒見梁文鋒？黃仁勳兩天快閃大陸行 知情人士曝行程安排

川普逼輝達放棄大陸 華為AI技術將大躍進？黃仁勳曾吐悲觀可能性

停購美國LNG 大陸轉與阿聯酋簽史上規模最大LNG協議

大陸智慧駕駛事故頻發 官方出手整治產品誇大宣傳

相關新聞

輝達下一代產品「Thor」遲到 陸車廠爭相研發智駕晶片

輝達的智駕晶片在大陸面臨客戶流失，隨著輝達下一代智駕晶片「Thor」量產日期不斷「跳票」延後，許多車企正在加速自研晶片，...

陸LPR利率可望不變 專家：人行可能降準來釋放流動性

中國人民銀行將於明（21）日公布4月貸款市場報價利率（LPR）。

輝達對陸特供晶片 傳暫停供應

繼美國對出口至大陸的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制後，有半導體資訊網站報導，大陸市場傳出，輝...

北京轉向阿聯購買LNG

大陸傳出已完全停止進口美國液化天然氣（LNG）十周以上之際，阿拉伯聯合大公國的國有石油企業阿布達比國家石油公司（ADNO...

沒見梁文鋒？黃仁勳兩天快閃大陸行 知情人士曝行程安排

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天結束對中國為期兩天的訪問。陸媒報導，黃仁勳此行先後在北京和上海與中國官員會面，但並未...

關稅高達150%！福特受中美貿易戰影響 暫停數款高價車出口大陸

受到中美關稅戰影響，美國汽車公司福特已暫停向中國大陸出口幾款高價車款，以規避近幾周實施的高額關稅。受影響的車型都是福特售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。