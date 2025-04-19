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不只禁H20晶片？傳輝達5090D也暫停供應 恐打亂市場規劃

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼超微MI308 與 輝達 H20 被美國商務部禁止出口到大陸後，大陸市場又有消息傳出，輝達「大陸特供版旗艦顯卡」RTX 5090D 將暫停供應。美聯社
繼超微MI308 與 輝達 H20 被美國商務部禁止出口到大陸後，大陸市場又有消息傳出，輝達「大陸特供版旗艦顯卡」RTX 5090D 將暫停供應。美聯社

繼超微MI308與輝達 H20被美國商務部禁止出口到大陸後，大陸市場又有消息傳出，輝達「大陸特供版旗艦顯卡RTX 5090D將暫停供應。

大陸分享與交流用戶體驗社群「Chiphell」報導，輝達並沒有以正式文件通知各顯卡授權生產廠商（Add in Cards，簡稱AIC），大多是口頭告知，內容僅說5090D暫停供應，並提醒不代表任何禁售和禁運，讓大家不要做任何猜測和判斷，除非後續有官方正式的通知。

而部分AIC已經通知供應鏈，暫停5090 D的備料與拉貨。由於5090D的庫存其實一直都很少，所以需要保留這些庫存觀察後續情況並應付售後，而各品牌對於5090 D暫停供應一事，都沒有做出正面回應。

另外，散熱模組廠也收到AIC暫緩5090 D的訂單與後續備料，並大幅降低出貨優先順序通知。

港媒HKEPC報導，如果暫停供應屬實，無疑會對AIC合作夥伴造成影響，尤其是Colorful、Palit 和 PC Partner等品牌，原有的市場規劃也可能因此被打亂。

而且更重要的是，香港玩家日後能否輕易入手5090 D，將會是一個值得關注的事情。

輝達於今年1月7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的大陸特供版旗艦顯卡RTX 5090 D，於1月30日上市。RTX 5090 D與RTX 5090相比較，在遊戲性能方面並沒有區別，主要在AI方面做了限制，AI算力削減約29%。

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