陸力推外資引入服務業 第一季FDI降幅收窄年減10.8%

大陸商務部18日公告，2025年1至3月，大陸全國新設立外商投資企業12,603家，增長4.3%；實際使用外資（FDI）金額人民幣2692.3億元，下降10.8%，降幅收縮。3月當月實際使用外資增長13.2%。

今年第一季度大陸實際使用外資金額有所下降，新設立外商投資企業數量保持增長，但增幅收窄。與今年1至2月比較，大陸全國新設立外商投資企業7,574家，年增5.8%；實際使用外資金額人民幣1712.1億元，年減20.4%。

從行業看，製造業實際使用外資人民幣715.1億元，服務業實際使用外資人民幣1,933.3億元。高技術產業實際使用外資人民幣786.1億元，其中，電子商務服務業、生物藥品製造業、航空航天器及設備製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長100.5%、63.8%、42.5%和12.4%。

從來源地看，東協地區實際對大陸投資增長56.2%，歐盟地區實際對大陸投資增長11.7%，瑞士、英國、日本、韓國實際對大陸投資分別增長76.8%、60.5%、29.1%和12.9%（含通過自由港投資數據）。

證券日報報導，服務業近年成為外資的主要流入領域。大陸國務院4月11日發布關於《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》的批覆稱，在已有試點地區基礎上，將大連市、寧波市、廈門市等9個城市納入試點範圍。同日，大陸商務部等9部門發布《關於複製推廣國家服務業擴大開放綜合試點示範經驗的通知》，總結推廣QFLP餘額管理制度創新等9條經驗，目的為帶動全國服務業開放發展。