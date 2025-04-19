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大陸智慧駕駛事故頻發 官方出手整治產品誇大宣傳

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
在中汽研汽車檢驗中心（天津）有限公司，一輛智能網聯汽車在測試場內進行主動安全自動緊急制動測試。（圖／取自新華社）
在中汽研汽車檢驗中心（天津）有限公司，一輛智能網聯汽車在測試場內進行主動安全自動緊急制動測試。（圖／取自新華社）

大陸智能駕駛領域今年邁入「智駕平權」，卻也出現事故頻發的現象，從3月小米SU7標準版在高速公路行駛中遭遇嚴重交通事故，到近期駕駛在使用輔助駕駛功能時睡覺的新聞頻繁登上熱搜。大陸官方近期開始從產品宣傳處進行整治，要求車企不得進行誇大和虛假宣傳。

大陸工業和信息化部裝備工業一司16日組織召開工作推進會，圍繞《關於進一步加強智能網聯汽車產品准入、召回及軟件在線升級管理的通知》聽取汽車生產企業落實情況及建議。該會議強調，汽車生產企業要明確系統功能邊界和安全響應措施，不得進行誇大和虛假宣傳，嚴格履行告知義務，切實擔負起生產一致性和質量安全主體責任。

隨後中國汽車工業協會及中國汽車工程學會17日發聲，呼籲加強行業自律，並強化組合駕駛輔助產品管理落實，規範行業認知。中國汽車工程學會理事長張進華在署名文章中表示，組合駕駛輔助產品從「可用」到「好用」仍有距離，車企宣傳邊界模糊、用戶認知偏差等問題日益凸顯，因駕駛員錯誤使用駕駛輔助功能導致的交通事故時有發生，引起社會廣泛關注。

財聯社報導，張進華認為，當前多家車企相繼推出具備組合駕駛輔助功能的產品，並提出「L2+」、「L2++」等誤導性概念，或在試駕體驗時向消費者演示「脫手」、「脫眼」等操作，易導致消費者對組合駕駛輔助系統過度信賴，易導致使用者高估產品的能力，從而引發安全隱患。

大陸公安部道路交通安全研究中心也在17日點名相關罰則，稱車企若通過廣告或宣傳材料虛構、誇大輔助駕駛功能，誤導消費者購買，相關部門可依《中華人民共和國廣告法》對虛假宣傳行為處以廣告費用5-10倍罰款，情節嚴重的吊銷營業執照；若虛假宣傳造成嚴重後果，可能觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十二條，可對責任人處2年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金。

交通事故 罰款 輔助駕駛

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