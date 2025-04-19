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因應關稅戰 宋濤：大陸是台商最堅強後盾

聯合報／ 特派記者黃雅慧陳政錄／連線報導

大陸國台辦昨天與台商台企就因應美國關稅舉辦座談，國台辦主任宋濤喊話表示，「我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰，大陸始終是台商的堅強後盾，大陸方面有信心，這信心來自於龐大市場與全產業鏈優勢」。

座談會在南京舉行，宋濤說，大陸經濟發展從來都是在風浪中前進的。美國總統川普在第一任期發動貿易戰、科技戰倒逼大陸在很多關鍵領域和卡脖子的基礎上，取得突破性的進步。在三年新冠疫情的衝擊，大陸成為了全球經濟唯一正增長的主要經濟體。這些證明大陸經濟一直都是在風浪中成長，每一次重大考驗和挑戰都成為轉型升級突破瓶頸的契機。

宋濤進一步說，今天美國發動關稅戰改變不了經濟基礎優勢多、韌性強、潛能大和長期下來的機會趨勢，「我們要有充分的信心」，這信心來自於大陸超大市場規模，十四億多人口的消費升級浪潮，區域協調發展的巨大空間，鄉村振興示範的潛在需求，最龐大的中等收入群體等，構成了全球獨一無二的內需市場。台商要拓展內需市場，就完全可以有效的消化外部衝擊。

宋濤說，信心的另一來源，來自大陸全產業鏈的優勢，大陸擁有聯合國產業分類中全部的四十一個工業大類，二百零七個種類、六六六個小類，從基礎材料到高端設備，從傳統製造到數字經濟，形成了完整的產業鏈閉環，工業體系的完備性，讓自主可控成為現實的，能夠有效的對外部衝擊信心等。

台企聯會長李政宏在座談會上表示，台企聯會針對性推出幫扶措施，幫助台資企業開拓市場，引導優質台企產品出口轉內銷等，他還透露台企聯正與京東溝通探索該集團銷售模式等。

另，應對中美貿易戰，大陸工信部昨天召開記者會表示，第一季大陸工業經濟運行保持向好的發展趨勢，「有能力、有底氣、有信心」應對各種複雜的局面，大陸將加快推動產業轉型升級，重點推出機械、汽車、電力裝備等三個行業新一輪的穩增長工作方案。大陸國務院國資委則稱，今年將加快攻克「卡脖子」產品和關鍵核心技術。

工信部發言人陶青表示，第一季大陸規模以上工業增加值年增百分之六點五，比去年第四季加快○點八個百分點。其中，裝備製造業發展良好，特別是電子、汽車、電氣機械器材等行業拉動作用突出。

宋濤 經濟發展 美國

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