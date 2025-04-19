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兩岸人物／特步丁利智 企二代扛重擔

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
特步集團新任首席財務官丁利智。（圖／特步集團官網）
特步集團新任首席財務官丁利智。（圖／特步集團官網）

大陸知名體育用品品牌特步集團近期公布特步創始人、執行董事兼主席丁水波的長女丁利智接任集團首席財務官，她上任後，將負責公司整體財務及會計事務、資金、合併與收購及投資者關係。被視為大陸民企開始進行家族接班傳承的訊號。

丁利智自小學畢業後，便前往香港、英國讀書，並在倫敦大學攻讀經濟學，畢業後也曾在英國多家大型金融機構實習。自2017年12月加入特步，深度參與集團多品牌戰略、收購與整合的監督與實施，並負責多品牌管理、產品開發、線上線下營運等全價值鏈工作，在業務系統積累深厚經驗。並於2024年晉升為集團副總裁，分管財務系統。

而丁利智也有突出的能力。時代周報報導，丁利智2019年負責操盤特步兒童電商業務。同年雙十一期間，丁利智曾現身直播間，為消費者介紹產品與發放福利。當年特步兒童電商業務銷售額年增85%。

另一方面，特步集團當時也有意讓丁利智成為集團的名片之一。丁利智在2023年曾作為特步的代表，擔任成都第31屆世界大學生夏季運動會火炬手。當時特步正是成都大運會官方合作夥伴，其獨家提供官方裝備支持和保障。

丁利智的上位背後不能忽視其父親丁水波的鋪路與栽培。包括讓丁利智在2月以特步副總裁身份參加泉州市民營經濟發展大會並發言；同時讓其在2020年與九牧集團創始人林孝發長子林曉偉結婚，而九牧集團同為福建晉江的閩商，這場商界聯姻在當時也備受關注。

而丁利智作為接班一代，面臨特步集團走向國際化繁重任務，特步國際近年從海外收購的兩大品牌：蓋世威（K-Swiss）和帕拉丁（Palladium）。市場普遍認為，2023年前兩大品牌分拆上市計劃已提上議程，丁利智的財務背景及併購整合經驗，有望為集團後續資本布局提供助力。

與此同時，丁利智也面臨主品牌營收放緩、急尋轉型的難題。占總營收90.8%的主品牌特步，其增速從2021年的24.5%降至2024年的3.2%。老品牌如何走上新時尚，也是丁利智作為企二代背負的挑戰。

品牌 經濟發展 財務

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