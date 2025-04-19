兩岸人物／宇樹王興興 機器人推手

今年大陸官媒央視春晚節目上，一群身穿花色上衣機器人亮相舞台，腳踩輕快步伐、靈活轉動手帕，一舉吸引觀眾目光，大家紛紛好奇這群機器人背後的公司宇樹科技，以及公司創辦人王興興有何能耐讓機器人位居領先地位。

春晚結束不到一個月，由大陸國家主席習近平主持的民營企業座談會在北京召開，宇樹科技創辦人、執行長王興興作為民營企業負責人代表之一發言，這位「90後」企業家的現身，既反映大陸政府對新興科技領域民營企業的支持，也能看出宇樹科技在四足機器人領域處於領先地位。

現年35歲的王興興來自浙江寧波餘姚，從小熱愛發明和動手創作，小學曾做出直流電機，國高中則用家中材料做出遙控車、模型船和模型飛機，富含發明家精神的他曾表示，希望用自己的科學能力創造有價值的新東西，證明自己、來改變世界。

王興興就讀的學校非大陸頂尖名校，也未曾有出國留學經驗，但是他在研究所就讀上海大學機械工程專業時，就成功以人民幣2萬元（約新台幣9萬元）的低成本直流無刷馬達技術，做出全自由度、高性能的四足機器人「XDog」，拿下當年上海機器人設計大賽二等獎。

XDog不但拿下大獎，也讓王興興拿到大陸無人機龍頭「大疆」的工作機會，不過他更想用四足機器人的技術闖天下，於是在入職大疆幾個月後選擇離職，回到杭州創立「宇樹科技」（Unitree）。

宇樹科技的主要產品有四足機器人和人形機器人，其四足機器人在全球市場占有率如今已超60%，為全球四足機器人領域知名公司之一，也是四足機器人品類中最早實現商業化的創新企業之一。

在人形機器人於今年央視春晚爆紅之前，宇樹科技的機器牛「犇犇」就曾在2021年登上春晚舞台；2023年杭州亞運會上，宇樹科技的機器狗在比賽現場協助工作人員運送比賽器材；2024年，宇樹科技發表機器狗產品「B2-W」，更是能在複雜環境中完成側空翻和飛越等高難度動作。

陸媒《極目新聞》分析，宇樹科技之所以能夠持續推出驚艷的產品，在於該公司高度重視自主研發和科技創新，包括全自研電機、減速器、控制器雷射雷達等機器人關鍵核心零部件；其次，是王興興一路以來都心懷對科技的熱愛，透過持續學習和思考，挑戰開拓機器人領域的更多可能性。

公司名稱「宇樹」，是王興興當年創辦公司時希望通過技術使世界進步，來創建宇宙的科技樹。

而王興興本人開始為眾人所知，似乎也透露出鮮明訊號，即大陸的90後正在加速走向舞台中央，茁壯為新一代的大樹。