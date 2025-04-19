黃仁勳旋風訪北京 見何立峰、梁文鋒

美國晶片巨頭輝達公司執行長黃仁勳旋風式訪問北京，十七日在北京與大陸國務院副總理何立峰會面後，昨轉赴上海並與上海市長龔正會見，隨即離開大陸。金融時報報導，黃仁勳此行也與大陸ＡＩ企業DeepSeek創始人梁文鋒會談，討論如何為大陸打造「下一代ＡＩ晶片」；陸媒報導強調，這兩家公司有深度關聯。

新華社報導，黃仁勳十七日與何立峰會面時表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

金融時報報導，黃仁勳還會見了輝達的客戶，其中包括DeepSeek創始人梁文鋒，討論大陸客戶的新晶片設計。

雖然黃仁勳和梁文鋒方面均未對該消息做出回應，但陸媒新浪財經報導，強調這兩家公司的關聯。報導稱，隨著DeepSeek崛起這三個月內，輝達出現在DeepSeek的技術報告中，也幾乎出現在外界對DeepSeek分析的每一則內容裡。

報導稱，輝達也繞不開DeepSeek，黃仁勳在財報會議、GTC大會上，或主動或被動地談及這家公司。如今，兩人終於相會，「足以成為商業世界的一段佳話」。

但陸媒報導分析也指，輝達在陸銷售的晶片若一再閹割，大陸國產晶片廠商又紛紛追趕，包括DeepSeek在內的ＡＩ（人工智慧）企業是否還會繼續青睞輝達晶片將成問題。