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美眾院施壓小摩美銀 要求退出寧德時代IPO
美國圍堵中國大陸電動車發展所盯上的最新目標為華爾街，美國聯邦眾議院中國特設委員會已施壓要求摩根大通（小摩）和美國銀行（BofA），放棄參與中國大陸電池製造商寧德時代（CATL）在香港的首次公開發行股票（IPO）事宜。
彭博資訊報導，共和黨籍的眾議院中國特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）分別致函小摩執行長戴蒙與美銀執行長莫尼罕，指稱這兩家公司參與寧德時代的IPO承銷，讓自身及其美國投資者暴露逾「龐大的監管、財務和聲譽風險之中」，要求放棄參與這樁可能是今年全球規模最大的IPO。
穆勒納爾在信裡強調，寧德時代今年1月被美國國防部加入「軍事企業清單」，並指出總統川普發布「美國優先投資政策備忘錄」的目標，為避免華爾街引導散戶投資寧德時代的IPO，若這兩家銀行不願立即抽身，眾院中國特設委員會將要求詳細回答21個涉及風險評估、法遵協議及可能違反美國法律的問題。
特斯拉主要供應商之一的寧德時代股價昨（18）日一度跌0.9%，終場收盤跌幅縮減至0.2%。
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