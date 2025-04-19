台商產品 轉攻內銷市場

台企聯會長李政宏18日在台商台企座談會上提出，將加強政策引導，舉辦台企聯大講堂等，協助台商做出客觀正確判斷；即時了解與掌握台商台企狀況，針對性推出幫扶措施；幫助台資企業開拓市場，引導優質台企產品出口轉內銷等，他透露正與京東密切溝通探索該集團銷售模式等等。

大陸國台辦18日在南京舉行台商台企座談會，大陸國台辦主任宋濤表示，大陸始終是台商的堅強後盾，大陸方面有信心戰勝各種挑戰，這信心來自於龐大市場與全產業鏈優勢，14億多人口的消費升級浪潮，區域協調發展的巨大空間，鄉村振興示範的潛在需求，最龐大的中等收入群體等，構成了全球獨一無二的內需市場，台商要拓展內需市場，就完全可以有效的消化掉外部的衝擊。

李政宏說，大陸有非常廣大的內銷的市場，配合大陸國內大循環的政策，能把外銷訂單轉向大陸國內。